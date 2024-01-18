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娛樂

首談李澤楷 揭不結婚原因 梁洛施：他太受女人歡迎

【明報專訊】35歲梁洛施2007年與李澤楷相戀，先後為對方誕下3子，2011年2月梁洛施發聲明與李澤楷分手，「踏入2011年，我本人亦走進人生的一個新階段。我和李澤楷先生分手了。我們曾經擁有一段美好歲月，我們的孩子會共同撫養。他們健康快樂地成長，是我倆的共同目標。藉此聲明，望能結束外界對我們無休止的猜想、臆度」。同年3月李澤楷亦發聲明確認兩人已分手，並澄清關於第三者和億元分手費的報道。

梁洛施當時為照顧3子淡出娛樂圈，隨着兒子長大，近年復出幕前拍戲，不時在社交網分享近况。梁洛施近日接受內地著名訪談主持魯豫的節目《魯豫有約》訪問，首度公開談及與李澤楷的關係。梁洛施在微博轉載訪問內容，寫道：「當經歷過一切，你還有足夠的時間、精力和美好的容顏去面對它；這就是最完美的一個，再出發的時間節點……自在幸福的『再出發』！」

沒後悔戀李澤楷

梁洛施訪問中提到過往的情感生活，「回過頭看我沒後悔，而且因為我知道，一旦選擇了，我就繼續走。再選一次我還是這樣選，我是很渴望有自己的家庭。（你那時候有想過結婚嗎？） 那時候當然想，但是不能強求，因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以，我想活得有底氣」。

魯豫問梁洛施與孩子爸爸現在是否能夠特別友好地相處，梁洛施說：「挺好的，挺好的，就是父母關係，相處得挺好的。」她說與李澤楷只是孩子的父母，都是為孩子好，還承認，「我真的花了很長時間走出來，認清自己」。

娛樂組

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