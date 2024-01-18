彭于晏林家棟拍《潛行》受傷 劉德華愧疚 願開拍喜劇捱打

記者：林祖傑

彭于晏戲中動作連場，拍攝時更被玻璃割傷，不過他稱還好，受傷不算嚴重。對於動作指導錢嘉樂大讚他有當動作演員潛質，彭于晏說：「自己懂的東西不多，學會後可以再用到，錢嘉樂設計的動作戲，比我想像中難度高很多，其中有場戲，拍攝空間很小，見到有近200個酒瓶，才知原來我要被酒瓶擲，但都拍得很開心。」

彭于晏罵華仔感壓力

彭于晏稱最困難是大罵華仔的戲分，因要打破華仔的偶像形象，「綵排時還可以，真正拍就很緊張，罵不出來，NG了兩三次，不過有壓力是好事，壓力可以變成動力，後來好了很多，可以對他很兇」。

彭于晏表示華仔與林家棟在拍攝現場如變了另一個人，不像平時般好傾，十分安靜專注在演出上。問到會否學兩前輩嘗試擔任電影監製？彭于晏說：「比較難吧！他們的工作太辛苦，還是當演員比較幸福。」

林家棟體驗兄弟情

林家棟自爆受傷得更嚴重，稱當時自己不小心，加上天氣熱，長時間拍攝才出意外，華仔自責控制得不好；林家棟表示要同時拍兩場打戲，不小心傷及肋骨，入院時醫護人員要剪爛他的衫褲檢查，笑言被睇晒，但拍出來效果很好，認為值得，他更大讚華仔，「出院後幾日，我要戴住腰封跟華仔拍打戲，他不停問我得唔得，呢啲咪兄弟囉！戲裏戲外都體驗到這份情。」

華仔自薦做老闆任打

林家棟稱肋骨受傷只能靠自然癒合，以及服止痛藥，笑稱現在變了「天文台」，翻風落雨都感到痛。問華仔若3人再合作，想開拍什麼類型電影？他說：「講真，我真的想3人好認真地胡鬧，拍一部喜劇。」他表示片名可以叫《今晚打老闆》，老闆就是他，但未想到劇情。

彭于晏被問拍喜劇能否接受醜化自己？林家棟即笑道：「不要浪費化妝品，這個人點化都不會醜。」華仔也問彭于晏怎樣弄可以喜劇一點？彭于晏說：「喜劇好，我天生就蠻喜劇，我今日是有裝扮，平常不是這個樣子。」