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娛樂

丁子朗任頒獎禮司儀 難忘曾志偉皺眉 余宗遙無懼被批「乸型謝霆鋒」

【明報專訊】丁子朗與余宗遙在無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》翻唱謝霆鋒歌曲《活著Viva》受歡迎，有粉絲甚至私信要求兩人收錄合唱版本。二人順應民意，前晚到觀塘的錄音室灌錄這首歌送給粉絲。丁子朗稱余宗遙的演出獲導師與韓星Rain（鄭智薰）封為新一代謝霆鋒，余宗遙則表示網民不認同，狠批他，「被人鬧是好事，總好過沒人談論。網民覺得我塗紅色指甲很乸，說謝霆鋒當年塗黑指甲唱《活著Viva》較有男人味」。丁子朗力撐余宗遙有才華，更為他寫了幾首歌，將來在樂壇發展都靠對方。

丁子朗在日前舉行的無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》擔大旗做主持，有批評他靠擦鞋，何得何能上位？他說：「其實只是做回自己，我參加《亞洲超星團》有好大改變，好配合頒獎禮主題，是曾志偉（無綫總經理）大膽畀機會我做，初初都懷疑自己能力。」他透露曾志偉在綵排當日陪伴7至8小時，每次出錯，曾志偉就皺眉頭，直至臨開騷準備就緒總經理才安心，「曾志偉睇綵排全程冇瞓覺，我都有點擔心，試想想，老闆坐正你面前正中間看，可想而之我有幾緊張」。騷後曾志偉有何評價？丁子朗說：「佢話不完美，但沒有一個騷是完美，表現算不錯，很多謝他。」他自評演出值60分，未夠從容跟觀眾互動，有很大進步空間。

可跟緋聞情敵洪嘉豪拍檔搵錢

有傳郭柏妍移情別戀洪嘉豪，將緋聞男友丁子朗降級為同事和普通朋友。丁子朗說：「未睇新聞，不過我認識洪嘉豪，大家是工作上的朋友」。緋聞告一段落甩難？他說：「不要這樣說，郭柏妍又不是很差，之前為劇集宣傳組成一對，其實仲有一部《奪命提示》會推出，我們仍然演一對，很開心觀眾覺得我們由劇集帶到現實有這種感覺，不介意一起搵錢。（加入洪嘉豪一起接商演？）我不介意3人一起掙錢，又或者我與洪嘉豪一起也可以。」

記者：鍾一虹

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