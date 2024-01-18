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娛樂

黎諾懿承諾續搵李佳芯拍檔 游學修偕女友亮相證情未變

【明報專訊】黎諾懿、游學修與女友陳苡臻、樂隊ToNick主音趙善恆等，前晚欣賞電影《法拉利》首映。黎諾懿監製兼主持的旅遊節目《隨懿深度行》日前在無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》獲馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目。他開心首次以監製身分得獎，感謝身邊人幫忙，正籌備新節目，沒打算大事慶祝。會否恨奪主持獎？黎諾懿稱非當主持好材料，周奕瑋和許文軒才是好主持，如由他得獎當之有愧，自爆很怕做現場節目，因口齒不清又要背稿，佩服麥美恩和林盛斌執生功力厲害。

提到好友李佳芯日前出席活動承認年內約滿無綫，有傳會離巢，黎諾懿稱若再拍旅遊節目，對方仍是指定拍檔，「無論她是否離開公司，深信以我和她的交情，一定叫得到她幫我拍節目。以往每次我監製節目，都有預李佳芯，她從不會推卻，連仁濟籌款騷叫她唱歌都肯。只要夾到期、酬勞又合理，相信她一定可以」。他稱李佳芯應該仍未完約，不會太快離巢，亦有工作在手，大家不用替她擔心，笑言萬一對方冇工開，他盡快監製開新節目找她演出。

游學修不敢再飲酒開直播

游學修早前在網上頻道直播4小時，爆粗怒罵社會與論盡娛樂圈大小事，又強調女友陳苡臻沒向他「派綠帽」，引起網民討論，有罵他、也有人支持。游學修與陳苡臻到場，但婉拒合照，游學修單獨受訪，解釋直播時動氣因遇上一些不開心事，一直鬱在心中，加上喝了酒，趁機發泄情緒，「的確是比較多粗口，是不應該，只是一次半次，希望大家多多包涵」。柳俊江離世影響你情緒？游學修說：「不止這樣，不想再多提，希望不影響到別人與家人的事。自知性格思想不算太負面，做直播時豁出去，宣泄完後舒服很多。感恩大家的討論多數正面，有提醒自己以後不應此狀態做直播，就算被批評和鬧我都好正常」。

游學修表示近年累積不少壓力，承諾今後盡量少說話多做事，認為因此事件招來的惡果暫未浮面，重申下次不敢再這樣做。至於和女友感情事，游學修稱最不想因自己影響到身邊人，甚至影響到不相干的人，兩人一齊看戲，用行動證明感情沒受傳言影響。

趙善恆想伴發哥跑馬拉松

趙善恆周日參加馬拉松半馬賽事，之前在社交網提及練習時不慎扭傷，他說：「最近練習跑出人生第一個15公里，後來休息不夠差錯腳，拗柴扭傷左腳，已看醫生接受治療。檢查後關節沒事，只是有些瘀血，應該會散。」他爭取休息，希望賽前回復狀態，沒想過放棄不跑，報名參賽就想盡力完成。他得知發哥（周潤發）會參與半馬賽事，笑言想跟住發哥跑，可邊跑邊全程拍Vlog，測試對方會否發脾氣。

記者：林蘊兒

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