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娛樂

【開箱】續談《天黑了》 挑戰串流平台血腥尺度

【明報專訊】昨日提到在myTV SUPER上架的韓劇《天黑了》，由一衆年輕演員擔綱，並在多個影視串流平台播出，正好迎合校園驚慄劇血腥尺度較大。劇中講述一班高中生到訓練中心參與學校旅行，怎料老師離開，通訊中斷，更被迫玩手機程式內的「黑手黨遊戲」。

上下兩部 分不同角度敘事

被票選為「黑手黨」的學生，瞬間會像「撞邪」一樣，例如用手自挖雙眼，用斧頭自斬、撞牆爆頭等，死狀各異，但同樣血腥恐怖。另外，女主角李允書（李在仁飾）有見鬼體質，加上校園愛情，此劇可說集合多種元素。

主線是黑手黨遊戲，觀眾可跟着劇情，猜測誰是「黑手黨」，吸引追看下去。其實答案不太難估，通常愈安靜者愈大可能是「黑手黨」。劇集前半部從「巿民」角度出發，講述「巿民」想擺脫這遊戲，設法尋找出路；後半部則從「黑手黨」角度，講述他們別無選擇，每晚都要親手殺死同班同學。

另一看點是年紀輕輕的學生也有人性醜惡，將校內的不滿延伸到遊戲；班長金俊熙（金宇碩飾）決心帶同學脫困，要求沒收所有手機，不可投票，怎料違反遊戲規則，近半同學即時遭「處決」，自此金俊熙成為眾矢之的。班上惡霸高慶俊（車禹閔飾）雖是「巿民」身分，但自知惹人討厭，所以為了生存，只好先下手為強，指控其他人是「黑手黨」，強迫同學跟從他所言。副班長金素美（鄭素利飾）一直暗戀金俊熙，但他鍾情青梅竹馬的李允書，金素美一直想除去情敵；還有昔日的好友，如今在遊戲中淪為敵人，也面臨性命與友情的抉擇。

遊戲設計者為女報仇

《天黑了》尾聲講述「巿民」勝出，遊戲結束，故事卻未完；原來他們在打遊戲機，遊戲設計者是學生朴世恩（Lami飾）的父母，她遭遇校園暴力，最後輕生，朴的父母為替女兒報仇，於是設計遊戲，強迫全班同學一次又一次參與這死亡遊戲，讓他們長期活在痛苦中。

此劇故事與節奏不錯，但也有令人「出戲」部分，例如劇中描述李允書是推理小說迷，觀察力敏銳，在遊戲中亦經常擺出偵探姿態，企圖找出兇手，但往往只是「做樣」，沒查出什麼疑點，反而多次向同學透露自己見鬼，欠缺偵探應有的邏輯思維。

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