《傳媒家族》三奪最佳劇集完美落幕 《大熊餐廳》掃10獎大捷 《齮齕》黃艾莉膺艾美首名亞裔視后

第75屆艾美獎頒獎禮原定去年9月舉行，受編劇及演員兩公會罷工影響，延期至昨日。講述星級大廚因兄長輕生，返回家鄉改革家族食店的《大熊餐廳》，在早前頒發的創意艾美獎已贏得4獎，昨再奪6獎，合共10獎成為大贏家。

首次女主配皆非裔女星

在《大熊餐廳》扮演躁狂經理的艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）贏得最佳男配角，當台前幕後上台領最佳劇集獎時，劇中演餐廳雜工的麥迪馬地臣（Matty Matheson），本身亦是廚師，代表致辭時稱真的很愛餐廳，雖然每天面對的有好有壞，「內心可能很脆弱，但每日還是會出現，烹調食物讓顧客品嘗後感覺良好；拍此劇也一樣，很多人群策群力，勤力工作，3個月沒見太陽，而之前我從來沒演過戲」，語畢艾邦即給他送上長長一吻。劇中扮演大廚的謝洛米韋特（Jeremy Allen White）繼金球、評論者選擇獎（CCA）後，兩周內第三度封視帝，他致辭時稱此劇燃點了其激情去演得更好。演年輕副廚師的阿優艾德比利（Ayo Edebiri）之前在金球及CCA角逐視后均勝出，來到艾美獎則提名女配並得獎，她稱此劇有關家庭，所以特別多謝其雙親。喜劇視后則落在《小學風雲》昆塔布倫森（Quinta Brunson）身上，這亦是艾美獎首次同一屆女主配兩獎均由非裔女演員奪得。

最多非白人得獎 平1991年紀錄

講述一男一女因駕駛引發爭執的黑色喜劇《齮齕人生》，複製金球及CCA賽果，除贏得迷你劇最佳劇集，美籍韓裔李成真、連尚燁（Steven Yeun），以及黃艾莉（Ali Wong）分別捧走最佳劇本和導演及視帝視后。其中棟篤笑演員出身的黃艾莉，是艾美獎首名亞裔視后，可謂一擊即中；此前1981年《大將軍》日本女星島田陽子曾角逐最佳女主角，以及韓裔吳珊卓憑《獨行殺姬》三度問鼎視后俱落敗。事實上，今年12個演員獎，共5名非白人掄元，平了1991年的紀錄。《齮》劇叫好叫座，對於會否開拍第2季，創作者李成真稱視乎串流平台Netflix的意願，「我覺得有很多路徑，可以維持限定迷你劇，雖然故事幾乎結束了，但Netflix若想繼續，也可以發展成系列，有很多可能，就由偉大的演算法決定，我們正在等待消息」。

去年播出第4季終極結局的《傳媒家族繼承人》，複製了金球獎賽果，贏得戲劇最佳劇集之外，劇中扮演兄妹的基倫高堅（Kieran Culkin）與莎拉施努克（Sarah Snook）首次在艾美獎稱帝封后，兩人致謝時不約而同牽涉到子女。基倫多謝太太Jazz跟他分享人生，「又給了我兩個可愛的孩子，Jazz我想要更多小朋友，你曾說『或者吧，如果你贏的話』」滿堂報以熱烈喝彩聲。莎拉則表示拍攝《傳4》期間懷孕，「孕婦拍戲變得更容易，因為荷爾蒙很猛烈」，並感謝當時腹中女兒給了她力量。《傳》劇講述富可敵國的傳媒集團，老父跟4名子女在繼承生意王國上角力，透視出複雜的家庭關係。該劇2018年首播，前後4季，並四度角逐艾美獎最佳劇集，僅首季落敗，足見一直保持水準。

艾頓莊晉身EGOT名人堂

殿堂級男歌手艾頓莊（Elton John）在影視串流平台Disney+上架的《艾頓莊：告別巡迴演唱會網上直播》，贏得綜藝特別節目獎，雖然未有親自到場，但其伴侶兼製作人David Furnish現身。拿到艾美獎後，艾頓莊正式晉身EGOT名人堂，EGOT意指艾美（Emmy）、格林美（Grammy）、奧斯卡（Oscar）及東尼（Tony）等4獎，分別代表電視、音樂、電影及舞台劇四個界別的最高榮譽。艾頓莊曾兩奪奧斯卡最佳主題曲，又得過東尼獎最佳原創音樂，以及贏過6項格林美。他因膝蓋手術正休養，缺席領獎，但發了聲明道謝，稱難以置信可以成為EGOT一員。

悼念馬修派利

另一方面，艾美獎設悼念環節，由男歌手Charlie Puth及二人組合The War and Treaty的歌聲伴奏下緬懷過去1年多逝世的藝人，包括《殺神John Wick 4》蘭斯列迪克（Lance Reddick）、著名女主播芭芭拉華特斯（Barbara Walters）、《飲勝》女星姬絲汀艾莉（Kirstie Alley），以及《老友記》馬修派利（Matthew Perry）等；輪到馬修照片出現在大屏幕，更是演奏到《老友記》主題曲，場面傷感。另外，大會亦找來《甜心俏佳人》、《醫人當自強》、《飲勝》等衆多劇集的演員重聚，並擔任頒獎嘉賓，帶來集體回憶。

總結今屆賽果，衆多平台以HBO表現最好，共奪31獎，Netflix以22獎緊隨其後，第3至5位順次為FX、Apple TV+及Disney+，各奪16、10及9獎。