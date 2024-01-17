明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《傳媒家族》三奪最佳劇集完美落幕 《大熊餐廳》掃10獎大捷 《齮齕》黃艾莉膺艾美首名亞裔視后

【明報專訊】第75屆艾美獎香港時間昨早舉行頒獎禮，賽果跟上周金球獎及日前評論者選擇獎大同小異，《傳媒家族繼承人》、《大熊餐廳》和《齮齕人生》分別是戲劇、喜劇及迷你劇3組別的大贏家；其中《傳》劇去年播出第4季正式結束，昨第三度捧走最佳劇集，可說完美落幕；《大》劇共贏10獎，以質量而言是3劇中的大贏家；《齮齕人生》黃艾莉兩周內第三度贏得最佳女主角，並成為艾美獎首名亞裔視后，寫下歷史新一頁。

第75屆艾美獎頒獎禮原定去年9月舉行，受編劇及演員兩公會罷工影響，延期至昨日。講述星級大廚因兄長輕生，返回家鄉改革家族食店的《大熊餐廳》，在早前頒發的創意艾美獎已贏得4獎，昨再奪6獎，合共10獎成為大贏家。

首次女主配皆非裔女星

在《大熊餐廳》扮演躁狂經理的艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）贏得最佳男配角，當台前幕後上台領最佳劇集獎時，劇中演餐廳雜工的麥迪馬地臣（Matty Matheson），本身亦是廚師，代表致辭時稱真的很愛餐廳，雖然每天面對的有好有壞，「內心可能很脆弱，但每日還是會出現，烹調食物讓顧客品嘗後感覺良好；拍此劇也一樣，很多人群策群力，勤力工作，3個月沒見太陽，而之前我從來沒演過戲」，語畢艾邦即給他送上長長一吻。劇中扮演大廚的謝洛米韋特（Jeremy Allen White）繼金球、評論者選擇獎（CCA）後，兩周內第三度封視帝，他致辭時稱此劇燃點了其激情去演得更好。演年輕副廚師的阿優艾德比利（Ayo Edebiri）之前在金球及CCA角逐視后均勝出，來到艾美獎則提名女配並得獎，她稱此劇有關家庭，所以特別多謝其雙親。喜劇視后則落在《小學風雲》昆塔布倫森（Quinta Brunson）身上，這亦是艾美獎首次同一屆女主配兩獎均由非裔女演員奪得。

最多非白人得獎 平1991年紀錄

講述一男一女因駕駛引發爭執的黑色喜劇《齮齕人生》，複製金球及CCA賽果，除贏得迷你劇最佳劇集，美籍韓裔李成真、連尚燁（Steven Yeun），以及黃艾莉（Ali Wong）分別捧走最佳劇本和導演及視帝視后。其中棟篤笑演員出身的黃艾莉，是艾美獎首名亞裔視后，可謂一擊即中；此前1981年《大將軍》日本女星島田陽子曾角逐最佳女主角，以及韓裔吳珊卓憑《獨行殺姬》三度問鼎視后俱落敗。事實上，今年12個演員獎，共5名非白人掄元，平了1991年的紀錄。《齮》劇叫好叫座，對於會否開拍第2季，創作者李成真稱視乎串流平台Netflix的意願，「我覺得有很多路徑，可以維持限定迷你劇，雖然故事幾乎結束了，但Netflix若想繼續，也可以發展成系列，有很多可能，就由偉大的演算法決定，我們正在等待消息」。

去年播出第4季終極結局的《傳媒家族繼承人》，複製了金球獎賽果，贏得戲劇最佳劇集之外，劇中扮演兄妹的基倫高堅（Kieran Culkin）與莎拉施努克（Sarah Snook）首次在艾美獎稱帝封后，兩人致謝時不約而同牽涉到子女。基倫多謝太太Jazz跟他分享人生，「又給了我兩個可愛的孩子，Jazz我想要更多小朋友，你曾說『或者吧，如果你贏的話』」滿堂報以熱烈喝彩聲。莎拉則表示拍攝《傳4》期間懷孕，「孕婦拍戲變得更容易，因為荷爾蒙很猛烈」，並感謝當時腹中女兒給了她力量。《傳》劇講述富可敵國的傳媒集團，老父跟4名子女在繼承生意王國上角力，透視出複雜的家庭關係。該劇2018年首播，前後4季，並四度角逐艾美獎最佳劇集，僅首季落敗，足見一直保持水準。

艾頓莊晉身EGOT名人堂

殿堂級男歌手艾頓莊（Elton John）在影視串流平台Disney+上架的《艾頓莊：告別巡迴演唱會網上直播》，贏得綜藝特別節目獎，雖然未有親自到場，但其伴侶兼製作人David Furnish現身。拿到艾美獎後，艾頓莊正式晉身EGOT名人堂，EGOT意指艾美（Emmy）、格林美（Grammy）、奧斯卡（Oscar）及東尼（Tony）等4獎，分別代表電視、音樂、電影及舞台劇四個界別的最高榮譽。艾頓莊曾兩奪奧斯卡最佳主題曲，又得過東尼獎最佳原創音樂，以及贏過6項格林美。他因膝蓋手術正休養，缺席領獎，但發了聲明道謝，稱難以置信可以成為EGOT一員。

悼念馬修派利

另一方面，艾美獎設悼念環節，由男歌手Charlie Puth及二人組合The War and Treaty的歌聲伴奏下緬懷過去1年多逝世的藝人，包括《殺神John Wick 4》蘭斯列迪克（Lance Reddick）、著名女主播芭芭拉華特斯（Barbara Walters）、《飲勝》女星姬絲汀艾莉（Kirstie Alley），以及《老友記》馬修派利（Matthew Perry）等；輪到馬修照片出現在大屏幕，更是演奏到《老友記》主題曲，場面傷感。另外，大會亦找來《甜心俏佳人》、《醫人當自強》、《飲勝》等衆多劇集的演員重聚，並擔任頒獎嘉賓，帶來集體回憶。

總結今屆賽果，衆多平台以HBO表現最好，共奪31獎，Netflix以22獎緊隨其後，第3至5位順次為FX、Apple TV+及Disney+，各奪16、10及9獎。

相關字詞﹕黃艾莉 傳媒家族繼承人 齮齕人生 大熊餐廳 艾美獎 第75屆艾美獎

上 / 下一篇新聞