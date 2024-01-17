相隔13年再登紅館 盧廣仲有機會唱廣東歌

盧廣仲透露為香港歌迷設計了特別環節，希望讓氣氛很快樂，「記得13年前的演唱會有十八銅人的dancer，我都覺得好好笑」。會否唱廣東歌？他猶疑一會說有機會，稱這幾年聽了很多廣東歌，最近常聽林家謙和湯令山的歌，大讚好聽。入行15年的盧廣仲說最大改變是年紀大了，怕濕氣，穿短褲很易感染風寒，「以前冬天我都穿短褲，有點神經病。現在發現冬天真的很冷，寒風吹來身體就不好，年紀大比較養生，要把膝蓋遮住」。

AI唱歌無法感動人

近年AI（人工智能）發展迅速，身為音樂創作人的盧廣仲面對AI創作音樂，以輕鬆看待，他認同是很了不起的發明，「live珍貴地方是每個靈魂都獨有，不管是表演者或聽眾，每一場演唱會都是很獨特存在，在不同地方、有不同組合，這是AI永遠無法取代」。

盧廣仲稱真人表演樂器的聲音與質感不同，他有聽過AI歌曲，聽起來是好聽，但不會感動。他覺得大家看演唱會，除聽音樂，也是尋求被感動，「我會期待AI未來有什麼發展，不會害怕被取代。我聽過AI孫燕姿，真的很像，但是不一樣」。想有個AI盧廣仲嗎？他大笑說：「我有試過請ChatGPT幫我想歌詞，網上也有人用來作曲，確是很了不起。」

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