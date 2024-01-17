MIRROR邱士縉騷肌全場尖叫 Anson Lo姜濤鬥舞盡顯默契

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Stanley先以一曲《來不及》懷念去年離世的母親，熒幕播出邱媽媽舊照、全家福及童年照，場面感人，展現鐵漢柔情一面。呂爵安（Edan）彈琴獻唱《E先生連環不幸事件》，又與柳應廷（Jer）合唱《皮囊》，兩人飈高音展唱功。

AK玩透視 Ian騷舞技

接着妖艷的Jeremy唱《Fever》，Stanley出場跟Jeremy大跳貼身舞時，來個「中門大開」盡騷結實胸肌及8嚿朱古力腹肌，令全場鏡粉（粉絲暱稱）尖叫聲震耳欲聾。副隊長AK大玩透視，唱畢《Keep Rollin'》脫下外套若隱若現，當鏡粉以為他會進一步脫衣騷肌，他抹完汗卻穿回外套，有鏡粉大叫：「做咩著返衫呀！」一直被期待個人跳唱的陳卓賢（Ian）獻唱《夜視鏡》時大騷舞技。

姜濤與Anson Lo先個人表演，再以二人組合表演，姜濤以暗黑造型亮相，更找來老闆仔黃梓樂演出，獻唱《黑月》及《Dummy》，其間與女舞蹈員貼近作勢親吻，又面露魔性笑容，十分投入。Anson Lo以一身閃石天使造型，獻唱《My Life》及《On》閃爆舞台。接着兩人以「黑白配」大鬥舞技，短短兩分鐘表演盡顯默契，完成後握手互勉。

Encore環節Lokman發言

演唱會尾聲12子先換上白色西裝合唱《人類群星閃耀時》及《We All Are》，encore環節換上牛仔褸褲獻唱《IGNITED》，之後由隊長楊樂文（Lokman）代表首度發言，「歡迎大家來到第一場MIRROR演唱會，有無發覺這個moment才第一次聽到我哋講嘢，我哋一直響度唱唱唱跳跳跳，我哋其實很多時候，未必行出嚟講好多嘢，但係我哋會一直唱一直跳，仲有只要你哋響度，我哋12個咩都唔講，都會講一句，大家好，我哋係MIRROR！」他們獻唱《BOSS》時，安排印有他們樣貌的紙碎從半空撒下，不少粉絲爭相搶奪。

頭場彩蛋落在Jeremy身上，他透露每場會有不同彩蛋，他率先衝出來是希望可獨自站在台上表演講嘢，他笑說：「我想表演講嘢3分鐘畀大家睇，因為平時做訪問都是隊長Lokman講晒，完全無我份，呢件事係咪好驚？」隨後獻唱《獨角獸之戀》，最後12子再度合唱《WE ARE》，手牽手向粉絲鞠躬謝幕。

姜濤：有空間可以更好

姜濤演出後在社交網發文談感受稱：「Day 1 ~感謝上天，讓我們平安順利，剛看了回放，知道自己有空間可以更好，慢慢調整，不急。」Anson Lo分享個人表演服裝，寫道：「第一場完成，喜歡這套新造型嗎？」並表示感恩。至於Stanley女友李炘頤看到男友騷肌演出也失控尖叫，在社交網限時動態貼相說：「不枉我讓咗個雪櫃畀你，放咗幾個月雞胸。」有網民問她：「平時你點瞓覺？我激動到𠵱家？」李炘頤回應稱：「佢平時瞓覺著衫，仲要係長袖。」

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