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娛樂

【娛樂場】港樂《羅尚正爵士音樂會》 衛蘭獻靚聲唱騷靈金曲

【明報專訊】香港管弦樂團（港樂）1月下旬與2月初呈獻兩套風格截然不同的表演《羅尚正爵士音樂會》與《黄佳俊與拉克林》，前者有公認靚聲歌手衛蘭參演，伙港樂與享譽國際的香港爵士樂傳奇人物羅尚正（Ted Lo）合作，令樂迷期待。

衛蘭久未在港表演

衛蘭去年8月布離開華納唱片公司，透露離巢因想體驗新東西，需要徹底改變環境才能實現。衛蘭之後到外地做佈道會與旅遊，最近亮相佛山跨年演唱會，與方力申、側田與連詩雅等同台表演。本月底她演出《羅尚正爵士音樂會》，對衛蘭粉絲而言是喜訊，期待2024年她有更多新動向。

以創作回應時代變遷

香港出生的爵士鋼琴家羅尚正，與不少香港流行樂歌手合作，致力在港及亞洲地區推廣爵士樂，啟發下一代音樂人。他今次伙謝拉特．莎朗嘉指揮的港樂，聯同殿堂級結他手包以正和衛蘭，合演爵士編曲1970年代流行曲、騷靈金曲與他的原創作品，改編成完整交響樂曲，融合爵士、流行、當代音樂和貝多芬譜寫的奏鳴曲，以創作回應時代變遷。

羅尚正1976年美國柏克萊音樂學院畢業，是學院首名華人畢業生。他在1970年代以自由職業爵士鋼琴家身分展開表演生涯，並於1974年巴西長號手Raul de Souza的專輯《Colors》中首次錄音。

1977年，羅尚正與美國搖滾傳奇人物Al Kooper巡迴演出。1979年他移居紐約，10年間與多名著名音樂家合作，包括憑一曲《The Girl From Ipanema》紅遍全球的巴西女歌手Astrud Gilberto、美國低音大提琴演奏家Ron Carter、美國爵士結他手Earl Klugh等。羅尚正1996年回港後，即為音樂界帶來不少驚喜和創新，獲林子祥、衛蘭、張學友等歌星邀合作。

展示交響樂團不同聲部魅力

2月舉行的《黄佳俊與拉克林》，立陶宛小提琴家拉克林（Julian Rachlin）與新加坡指揮黃佳俊演出布拉姆斯唯一一首小提琴協奏曲，被譽為最頂尖的小提琴協奏曲之一，音樂涵蘊、交響思維和天馬行空的獨奏段落取得極佳平衡。下半場由贏得2016年馬勒國際指揮大賽冠軍的黃佳俊帶領港樂，演奏巴托的最受歡迎的作品之一：《樂隊協奏曲》。作曲家融匯巴洛克「大協奏曲」概念，將各種小型的樂器組合與較大的合奏並置，在5個樂章中展示現代交響樂團不同聲部的魅力。

《羅尚正爵士音樂會》

日期：1月26日及27日 晚上8時

地點：香港文化中心音樂廳

《黄佳俊與拉克林》

日期：2月2 日 晚上8時

地點：香港文化中心音樂廳

城市售票網公開發售。

相關字詞﹕羅尚正 香港管弦樂團 衛蘭

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