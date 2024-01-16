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娛樂

女配高海寧提外婆即淚崩 馬貫東男配輸林子善心服口服

【明報專訊】高海寧入行15年首奪無綫最佳女配角，心情很激動，透露農曆新年可以帶獎項回鄉送給婆婆，即忍不住淚崩。剛37歲生日的高海寧稱獎項是最好的生日禮物，「還要將這個獎送給天上的公公和爺爺，雖然他們見不到，但知他們好戥我開心」。高海寧稱得獎前一直抱平常心，不緊張，但見佘詩曼（阿佘）緊張，她也緊張起來，「我們合作了3套劇，真心覺得她是非常好的前輩，阿佘是好榜樣和學習對象，待人處事和態度都好值得學習」。下一個目標視后？她說：「身為演員，獎項係獎勵，把握遇到好角色和機會最重要。」

林子善會致電周星馳謝提攜

奪最佳男配角的林子善在台上領獎時忽然跪地叩拜父母，他稱相信沒有嚇倒嘉賓朱咪咪和元華，大家睇住他成長，應該老懷安慰，「我會打電話多謝周星馳、黃子華、許紹雄等前輩提攜，約《鐵馬尋橋》、《隱形戰隊》團隊食飯，可能都要擺幾圍」。

馬貫東與劉穎鏇成飛躍進步男女藝員得主，馬貫東表示等足8年終於首次贏得這個獎，上台領獎時持平常心，對於失落最佳男配角，輸給林子善，他稱沒有失望，「我本身也很喜歡子善，覺得他有實力，自己心服口服」。劉穎鏇入行7年首獲獎，十分開心，透露媽媽最近從美國回港過年，在電視前見證自己得獎，稍後會約全家人食飯慶祝。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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