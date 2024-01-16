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娛樂

三料視后佘詩曼自嘲「唔知行乜運」 陳豪再封視帝獲陳茵媺頒獎甜到漏

3料視后佘詩曼個人奪4獎成大贏家︰好開心 唔知行乜嘢運
馬國明失落視帝獎冇失望 奪衣著獎歸功太太湯洛雯
膺大灣區視帝 忘記多謝樂易玲 黃宗澤有壓力：點賠罪？

【明報專訊】佘詩曼前晚於無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》成三料視后，承認是人生最高峰，自嘲「唔知行咗乜嘢運」，開心到不知說什麼。佘詩曼提到與相識多年奪首名大灣區視帝的黃宗澤（Bosco）至今未有機會正式合作，《新聞女王》結局彩蛋是二人唯一一場對手戲，她期待監製鍾澍佳開拍第二輯與Bosco正式合作。相隔17年再登視帝寶座的陳豪表示從太太陳茵媺手上獲獎特別有意義，大讚甜到漏。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

佘詩曼（阿佘）連奪最佳女主角、馬來西亞最喜愛TVB女主角及大灣區最喜愛TVB女主角成三料視后，連同最佳衣著女藝人，共奪4獎成大贏家。騷後受訪，她直認完全估不到，最開心《新聞女王》獲最佳劇集兼由張智霖頒獎，還有從林峯、楊茜堯、羅嘉良、林保怡一班老拍檔手上得到獎項，勾起很多以前一齊拼搏的回憶，很有意義。

阿佘表示這晚對她來說是人生最高峰，「絕對係，我唔知行咗乜嘢運，真係好開心，唔知講乜嘢好」。談到大滿貫，阿佘表示很多謝觀眾支持，會否買禮物獎勵自己？她笑道：「仲買？唔好咁貪心，已經好滿足，我會瞓得好好。」

Bosco無多謝樂易玲即賠罪

Bosco大爆阿佘撩「隊酒」對賭，只要任何一方得獎就飲3杯，阿佘成三料視后，會逼對方飲9杯，阿佘聞言說：「我唔知得唔得，爭住先。」Bosco與阿佘齊封大灣區視帝視后，會否合作拍劇？他表示期待，稱能參與拍《新聞女王》彩蛋非常榮幸，因為很多年未見過劇集爆紅。

Bosco直認沒想過攞獎，沒有準備致謝辭，笑言領獎後回座位如坐針氈，因發現忘記多謝高層樂易玲，即轉身向對方致歉，聽到樂易玲說沒關係，內心仍感壓力，「點賠罪？她叫我做什麼都可，可以加約」。

陳茵媺獻吻賀老公封帝

相隔17年再登視帝寶座的陳豪於後台獲太太陳茵媺兩度咀嘴吻賀，受訪時表示不知自己獲28次提名最佳男主角，再得獎很開心，由太太頒獎給他覺得特別有意義，「感覺唔一樣，她將我啲眼淚都攞埋出嚟，嗰種感動也不一樣，在太太手上攞呢個獎，好少人會試到呢種感覺，係甜上面再加少少漏」。

陳豪自言不會為得獎而慶祝，不會將得獎這件事放得好大，但一定要答謝太太，「未諗，可能二人世界去旅行」。不怕惹3子女投訴，陳豪說：「我們一齊來澳門，子女已經投訴，他們要返學，加上大仔將要考試，不能帶他們過來，回港後再一齊慶祝。」

馬國明讚湯洛雯旺夫

馬國明表示失落最佳男主角冇失望，因一直估陳豪得獎，「台慶時陳豪抽獎分咗啲幸運畀我，所以我都想佢攞獎」。對於太太湯洛雯在台上露出失望表情，他說：「唔緊要啦，我又唔覺，我們台上台下互動，大家互派心心，因為全日冇見面，好掛住。」馬國明大讚太太旺夫，「從來冇諗過可以贏陳山聰拎最佳衣著獎，攞到呢個獎太太都有功勞，她有份幫我揀呢套衫。一年內有3套高收視劇，自己都有份，出道以來都未試過，覺得好幸運，可以遇到3個好好嘅團隊，冇估到自己會攞獎」。可會生龍B催運？ 他稱盡力而為，會先和太太食餐飯慶祝。

羅嘉良林保怡期待合作拍劇

羅嘉良與林保怡表示之前同在無綫多年，直到今次頒獎禮任嘉賓才首次同台合作，期待將來一齊拍劇。羅嘉良表示曾志偉一直有和他聯絡，林保怡透露同場苗僑偉建議一起撮合成串燒三兄弟合作，他只要不拍古裝和不到寒冷地方取景，拍什麼題材也可以，因當年拍《金枝慾孽》被嚇驚。有傳他回巢拍新劇《刑偵12》，林保怡承認去年開始洽談，上月收到劇本初稿，未答應演出，「今次搵我演好特別警察角色，我要睇完劇本再做決定」。被問是否演奸角和接演成數，保怡以手封嘴暫不透露。

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相關字詞﹕林保怡 羅嘉良 馬國明 陳豪 黃宗澤（Bosco） 佘詩曼 萬千星輝頒獎典禮2023

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