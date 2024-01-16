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娛樂

自資萬人生日會冧爆粉絲 張敬軒被Tyson Yoshi踢爆愛派錢

【明報專訊】張敬軒自資一連兩場於澳門舉行的生日會，與逾萬名官方歌迷歡度。現場播出軒仔作曲的歌迷會專屬新會歌《以你命名的恆星》掀序幕，此曲不會派台，是官方歌迷會的年度禮物。軒仔坐在飛船登場，高空跟歌迷打招呼，答謝從不同城市來看他的人。好友林家謙、陳卓賢（Ian）、Tyson Yoshi及魏浚笙（Jeffrey）分別拍片送祝福。Tyson Yoshi形容軒仔是黐線佬，「感激認識軒公（張敬軒）呢幾年，喺無數個公關災難出現前，拯救咗我好多次，佢又鍾意派錢，開工時會塞利市畀我」。

林家謙對軒仔說：「你又再次告別你嘅青春啦，同埋恭喜你又遠離我一歲啦。我想送個創作人獎畀你，因為聽講你走數多年，希望你新一年盡快找晒啲街數。」生日會設最佳衣着獎，歌迷悉心打扮，有各式水果裝，跟外號「皇上」的軒仔玩「爭櫈仔」遊戲時，又有歌迷化身「妃子」。

宣揚「共贏精神」

張敬軒跟歌迷分享心底話，透露前幾年看了由日本企業家稻盛和夫寫給年輕人的一封信，當中提到「共贏精神」，「睇完佢本書，對我嘅人生、價值觀有全新嘅睇法。入咗行咁多年經歷咁多代嘅歌手，同佢哋都係competitor，我從來冇因為攞唔到獎而唔開心，或者因為對方攞獎而妒忌。由細到大覺得阿媽教得我最舒服嗰樣嘢就係我好識得去為人哋開心。所以大家不妨改變你嘅信念，試吓改變你對呢啲事情嘅反應，試吓開始將『共贏』呢兩個字放入你嘅社交入面，好多時都做到㗎」。

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