自資萬人生日會冧爆粉絲 張敬軒被Tyson Yoshi踢爆愛派錢

林家謙對軒仔說：「你又再次告別你嘅青春啦，同埋恭喜你又遠離我一歲啦。我想送個創作人獎畀你，因為聽講你走數多年，希望你新一年盡快找晒啲街數。」生日會設最佳衣着獎，歌迷悉心打扮，有各式水果裝，跟外號「皇上」的軒仔玩「爭櫈仔」遊戲時，又有歌迷化身「妃子」。

宣揚「共贏精神」

張敬軒跟歌迷分享心底話，透露前幾年看了由日本企業家稻盛和夫寫給年輕人的一封信，當中提到「共贏精神」，「睇完佢本書，對我嘅人生、價值觀有全新嘅睇法。入咗行咁多年經歷咁多代嘅歌手，同佢哋都係competitor，我從來冇因為攞唔到獎而唔開心，或者因為對方攞獎而妒忌。由細到大覺得阿媽教得我最舒服嗰樣嘢就係我好識得去為人哋開心。所以大家不妨改變你嘅信念，試吓改變你對呢啲事情嘅反應，試吓開始將『共贏』呢兩個字放入你嘅社交入面，好多時都做到㗎」。

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