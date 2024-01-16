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娛樂

期待派雙封利市 湯洛雯調理身體等生仔

【明報專訊】湯洛雯（靚湯）去年底嫁馬國明，榮升人妻後昨日首次出席商場活動，大會送上「連生貴子」揮春祝賀。靚湯透露為了當媽媽正在調理身體，「卵子很重要，想有好的卵子才開始懷孕，身邊朋友很關心我，向我介紹不同保健產品，老公都有食」。夫妻已努力造人？靚湯說：「龍年應趕不及，不會刻意為生肖而追B，我們都不心急，想先享受二人世界，待心理和身體都準備好先。」

提到馬國明大讚她旺夫，老公前晚憑《新聞女王》奪馬來西亞最喜愛TVB男主角，還奪最佳衣著男藝人，靚湯說：「陳茵媺、黃翠如和單文柔都好旺夫。老公上台攞獎一刻，我去了換衫，回來才知他攞獎，他公開多謝太太，我都覺得甜蜜。我亦替他付出有收穫開心，去年睇住他忙到無得瞓。（老公失落視帝？）不緊要，輪流攞，陳豪值得攞視帝，之後輪到阿蕭（蕭正楠）攞。」

起初不習慣被叫馬太

靚湯自爆沒有叫馬國明減少工作，反叫做多些，笑言他要付起養家責任，「將來有小朋友要花很多錢，又有置業計劃，現在要努力工作儲錢，婚後我都慳咗，以前睇中東西即買，現在諗三四日」。買樓要近校網？靚湯說：「咁快要諗定？咁生女可以讀我母校，仔就讀老公那間。」今年首以馬太身分派雙封利市，她說：「開心事，這些錢不能慳。」是否已習慣被稱呼馬太？靚湯稱初時不習慣，現在可以，還大爆馬國明非常習慣，「聽到別人叫我馬太沾沾自喜，好開心、好sweet」。

記者：柯美

相關字詞﹕湯洛雯（靚湯）

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