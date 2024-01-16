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娛樂

亞博騷開鑼 舞台冇懸掛裝置 MIRROR狀態大勇炒熱氣氛

【明報專訊】男團MIRROR前年紅館演唱會第4場發生墜屏傷人事故，餘下場數腰暫。相隔年半，場地由紅館移師亞洲博覽館舉行16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，昨晚開鑼全場爆滿。今次開騷舞台設置明顯安全至上，台頂沒有懸掛高空的吊燈與裝飾，大屏幕貼於牆身，12子狀態大勇登場，一連跳唱多首團歌，炒熱全場氣氛。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

亞洲博覽館開放周邊場館售賣MIRROR演唱會限定紀念品，當中以全套12子個人特色圖案布章索價540元最貴，其他產品包括明信片、Tee、手燈、毛巾、香港限定揮春、相集與海報等；購買全套產品約3000元，不少「鏡粉」大排長龍搶購。周邊場館亦劃分位置讓12子各歌迷會設立應援區作打卡之用，應援擺設各有特色，當中以姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）兩批粉絲，集逾百人大合照和叫口號聲勢最勁，場中擺放大量送給MIRROR的花籃，當中有成龍、鄭裕玲、林海峰和鄭伊健等送上花籃。

姜濤減肥成功

前年7月MIRROR紅館演唱會第4場發生墜屏傷人事故，今次開騷舞台設置明顯安全至上，台頂沒有懸掛高空的吊燈與裝飾，大屏幕貼於牆身，H字型舞台只有極少機關，分別在舞台前後各一個升降台。晚上8時30分開騷，先播出MIRROR各成員片段，12子一身黑配金型格舞衣登台，大熒幕播出MIRROR團章，一連跳唱多首團歌為演唱會揭序幕，引得全場鏡粉尖叫。MIRROR狀態大勇，當中努力減肥收身的姜濤明顯消瘦不少。

陳瑞輝邱傲然打頭陣

MIRROR跳唱後回後台，陳瑞輝（Frankie）與邱傲然（Tiger）打頭陣表演，二人大騷舞技。緊隨正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）以日式造型對唱歌曲《Fight Your Corner》，之後大騷麒麟臂的王智德（Alton）獨唱歌曲《非物質文化遺產》。換上Y2K造型發光衫的Lokman跳唱《如果電話亭》，之後再與相同造型的AK及Alton合唱《Rebound》，他們叫全場粉絲站起，炒熱氣氛。

阿Mo展新療程盼重新活動

至於在MIRROR紅館騷被巨型屏幕壓傷的李啟言（阿Mo）仍要臥牀治療，Mo父（李盛林牧師）逢周六發代禱信，交代兒子受傷及康復情况，上周六第77封代禱信提到，「阿Mo對新的醫療方案總是渴望期待能早日落實，以至他能脫離這年半不能動彈的狀態 」。

Mo父盼望教授們能選取合適的方案，讓阿Mo的頸椎神經能復康，成就醫學上一個創新的奇蹟，並透露阿Mo新的復康療程即將展開，配合新器材，全港第一部「新版上肢外骨骼」，重點改善和強化上肢關節、肌肉和神經的活動和功能。阿Mo的家人每天都在旁邊，成為他在治療歷程中非常有力向前的鼓勵和動力。他對家人說會繼續盡全力以赴，不會放棄，直至身體四肢能重新活動起來。

相關字詞﹕Mirror演唱會

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