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娛樂

李英愛引兇手現身 《大指揮家》結局高收

【明報專訊】《大長今》李英愛主演韓國有線頻道tvN劇集《大指揮家：弦上的真相》，前晚播出第12集大結局，收視升0.8個百分點至6.7%，以全劇最高位落幕，遺憾不敵同時段JTBC《歡迎回到三達里》，前晚第14集收視10%，成為開播新高兼首度破雙位數。TV朝鮮《我的Happy End》前晚播第6集，收視2.6%，微升0.1個百分點，追平首集最高紀錄。香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看《大指揮家》，《歡》《我》兩劇分別在Netflix及黃Viu上架。

《大指揮家》講述李英愛疑患不治之症，出現幻聽幻覺，並捲入命案成為疑犯。最後一集終於解開兇案之謎，真兇是管弦樂團團長兼小提琴手黃寶凜星，因年幼時的生活陰影，害怕被抛棄，一直視李英愛為偶像，害怕李英愛會離開管弦樂團，於是在對方的食物中落毒，還殺害樂手陳浩恩。李英愛得悉真兇是黃寶凜星後，決定如常舉行演奏會，引她出現並逮捕。被通緝的黃寶凜星真的現身演奏會，還與李英愛同台演出。黃寶凜星其後自殺不遂，被判入獄。故事結尾，李英愛接受身體檢查，證實未有遺傳母親的不治之症，並與前度男友李茂生復合，大團圓結局。

相關字詞﹕韓劇收視 韓劇 大指揮家：弦上的真相 李英愛

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