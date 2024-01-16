李英愛引兇手現身 《大指揮家》結局高收

《大指揮家》講述李英愛疑患不治之症，出現幻聽幻覺，並捲入命案成為疑犯。最後一集終於解開兇案之謎，真兇是管弦樂團團長兼小提琴手黃寶凜星，因年幼時的生活陰影，害怕被抛棄，一直視李英愛為偶像，害怕李英愛會離開管弦樂團，於是在對方的食物中落毒，還殺害樂手陳浩恩。李英愛得悉真兇是黃寶凜星後，決定如常舉行演奏會，引她出現並逮捕。被通緝的黃寶凜星真的現身演奏會，還與李英愛同台演出。黃寶凜星其後自殺不遂，被判入獄。故事結尾，李英愛接受身體檢查，證實未有遺傳母親的不治之症，並與前度男友李茂生復合，大團圓結局。