《奧本海默》橫掃「評論者選擇」8獎 保羅基亞馬堤愛瑪史東再次稱帝封后

由評論者組成的CCA，電影方面，除了分出最佳喜劇電影之外，其餘獎項只有單一組別。講述原子彈之父的同名傳記片《奧本海默》，贏得最佳電影、攝影、剪接、整體演出、視覺效果、配樂等8獎，成為大贏家；基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）繼金球獎後再下一城，捧走最佳導演獎。片中扮演美國原子能委員會主席斯特勞斯的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），亦再次贏得最佳男配角獎。他致謝時搞笑表示，「今早在想，我很愛評論者，你知道嗎，他們經常給我很美好的意見」，還形容部分評語很有詩意，之後再讀出早期評論他的語句，「馬虎、混亂、懶惰」，其實全都是對他的惡評，羅拔最後再向片中拍檔致謝。

上周在金球獎戲劇電影稱帝的《奧本海默》施利安梅菲未能再下一城，跟《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）等，一同成為《滯留生》保羅基亞馬堤的手下敗仗。再度稱帝的保羅片中扮演聖誕假期被迫留在學校宿舍陪伴學生的老師，致謝時先重提金球獎後拿着獎座到快餐店大快朵頤被拍攝下來，「上周有什麽比吃着芝士漢堡成為網絡熱話更好呢？」搞笑稱需要擔任該快餐店的代言人，之後才正色表示評論者最難討好，所以獲獎很感恩；他多謝兒子，雖然知道對方看到後會反白眼，「我想像到他的表情，但依然想多謝他」；保羅亦多謝亡父，稱對方從沒看過其專業演出，「但他是評論者，文學方面的，所以只能給他看到好作品；此獎會讓他很開心，也讓我很快樂」。保羅父親Bart Giamatti是專研英國文藝復興文學的教授，並且1978至1986年是耶魯大學第19任校長。在《滯留生》飾演學校飯堂主管的達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph），以及扮演學生的多明尼薩沙（Dominic Sessa），亦分別捧走最佳女配角及年輕演員獎。

《Barbie芭比》奪最佳喜劇電影

《可憐的東西》愛瑪史東擊敗《花月殺手》莉莉格斯桐、《墮下的對證》珊迪娜許勒（Sandra Huller）等對手，繼金球獎後再次封后。愛瑪致謝時稱沒準備講稿，但拍攝《可》片讓她學懂「不學習」才能演好女版科學怪人的角色。她又多謝一衆評論者，搞笑表示仍在學習不理會他們的意見。

《Barbie芭比》贏得6獎，數量計僅次於《奧本海默》，卻在廣告時段獲頒最佳喜劇電影，其後司儀翠絲漢德拉（Chelsea Handler）邀請主角兼監製瑪歌羅比（Margot Robbie）及導演姬達嘉域（Greta Gerwig）上台，姬達感激編劇拍檔兼男友諾亞鮑伯（Noah Baumbach），稱拍此片之初只想讓對方笑，其後再希望全世界都會看得開心。男主角賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）主唱的《I'm Just Ken》，擊敗Billie Eilish《What Was I Made For》等同片歌曲，贏得最佳歌曲獎，賴恩知道獲獎後，其他人已不斷鼓掌，導演姬達嘉域亦站起來向作曲者Mark Ronson等道賀，賴恩依然在座位一動不動，而且顯得遲疑與迷惘，其懷疑人生的有趣表情被網民截圖，並在網上瘋傳成為熱話。

膺終身成就獎 夏里遜福自覺幸運

夏里遜福（Harrison Ford）獲頒終身成就獎，《奪寶奇兵之命運輪盤》導演占士曼高（James Mangold）介紹他出場，並形容他為「特級巨星」。夏里遜福致辭時顯得有點激動，語帶哽咽表示，「我能在此因幸運遇到很多好導演、好編劇，覺得自己真的超級幸運」。他又感謝太太兼《甜心俏佳人》嘉莉絲達霍克（Calista Flockhart），「我需要很多支持時她總是在身邊支持我」。

在金球獎獲頒最佳外語片及劇本兩獎的法國片《墮下的對證》，最終只拿下外語片獎。宮崎駿《蒼鷺與少年》亦未能複製金球獎賽果，在最佳動畫片敗給勁敵《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》。

《大熊餐廳》《齮齕人生》電視大捷

電視方面，CCA賽果跟上周金球獎大同小異；《傳媒家族繼承人》在戲劇類贏得最佳劇集，劇中扮演兄妹的基倫高堅（Kieran Culkin）和莎拉施努克（Sarah Snook）分封帝后；所不同的是，金球獎最佳男女配角名額各一，CCA在每個組別均設此獎，《傳》劇馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）未能再下一城，改由《晨早直播室》比利告魯杜（Billy Crudup）掄元。《王冠》「戴妃」伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）則繼金球獎後再奪最佳女配角。

若論大贏家則屬分別贏4獎的喜劇《大熊餐廳》及迷你劇《齮齕人生》。《大熊餐廳》擊敗《廉價殺手》、《小學風雲》等對手，奪最佳喜劇劇集，並且繼金球獎後，劇中飾演大廚及副廚師的謝洛米韋特（Jeremy Allen White）和阿優艾德比利（Ayo Edebiri），再奪最佳男女主角殊榮；劇中飾演躁狂經理的艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach），亦捧走最佳男配角。最佳女配角則落在《破案三人行》梅麗史翠普（Meryl Streep）身上，不過她缺席頒獎禮。

《齮齕人生》在迷你劇組別亦複製上周金球獎賽果，除贏得最佳劇集，連尚燁（Steve Yeun）與黃艾莉（Ali Wong）分封帝后，瑪莉亞貝露（Maria Bello）則奪最佳女配角，合共4獎，跟《大熊餐廳》在電視方面分庭抗禮。另外，《Fellow Travelers》祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）捧走最佳男配角獎。

《怪盜羅蘋》突圍奪外語劇獎

合共7劇角逐最佳外語劇獎，當中佔了4部韓劇，包括《黑暗榮耀》、《身價》、《假面女郎》及《Moving超異能族》，但全部敗北，結果由法國劇《怪盜羅蘋》奏凱。《醫人當自強》吳珊卓（Sandra Oh）與《別告訴她》奧卡菲娜（Awkwafina）主演的《常識女王》則贏得最佳電視電影。