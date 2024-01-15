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娛樂

【開箱】《一球翻身》 神奇教練助墊底球隊走出谷底

【明報專訊】《雷神奇俠3：諸神黃昏》泰卡韋迪迪（Taika Waititi）不止能拍超級英雄片，執導的《陽光兔仔兵》，從小孩角度看二戰納粹德國，獲奧斯卡6項提名，並捧走最佳改編劇本獎；相隔3年，泰卡交出自編自導新片《一球翻身》（Next Goal Wins），根據真人真事改編，講述美籍荷蘭裔教練Thomas Rongen帶領美屬薩摩亞足球隊一雪前恥的熱血故事。

美屬薩摩亞曾慘吞澳洲隊31蛋

《一球翻身》講述位於太平洋的美屬薩摩亞，足球隊於2001年世界盃外圍賽慘吞澳洲隊31蛋，成為足球史上最大笑話。隨着世界盃外圍賽又殺到，薩摩亞足總決定聘請剛被解僱的的美國荷蘭裔教練教練Thomas Rongen執教，期望這隊位處谷底的雜牌軍能奇蹟逆轉，當地足總要員Tavita更強調「只要入一球都好」。

《一球翻身》的同名紀錄片2014年上映，在爛番茄網站32篇評論文章獲100%讚好，指該片感人，表達了體育運動之美遠超過勝利的滿足感，當中人物都是可愛而被低估的「失敗者」。美屬薩摩亞2001年世界盃外圍賽對戰澳洲隊慘吞31蛋，是當年的國際新聞。據悉當地1994年起組成足球隊參加國際賽事，幾乎每戰皆敗；曾在美國職業大聯盟任教的Thomas Rongen上任後，深感「從未見過水準更低的國際足球隊」。由於薩摩亞是常敗軍，Thomas認為最重要是重建球隊的信心，特別是門將Nicky Salapu。

轉化為戲劇後《一球翻身》不可能像紀錄片般取材，泰卡韋迪迪把重點放在幾個角色身上，其中又以教練Thomas Rongen戲分最重，並鎖定《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）扮演這重要角色。米高去年主演了在串流平台上架的《殺手》外，又有《一》片，卻是截然不同的角色。《一》片中的Thomas被塑造成脾氣火爆的教練，而且不是自願履新，在前妻Gail勸導之下，才勉強接任；她亦多次嘗試說服他面對過去，那到底是什麽呢？直到薩摩亞在世界盃外圍賽對戰東加，上半場發揮不足，他又發脾氣幾乎不想再教下去，直到被球員的說話醍醐灌頂，才在更衣室首次跟他們交心，剖白女兒本是很有前途的足球員，卻因車禍離世。這也解釋了為什麽他曾經誤叫球員Jaiyah為女兒Nicole，Jaiyah正是片中第二個重要角色。

荷李活版《少林足球》

Jaiyah是跨性別球員，服用荷爾蒙藥準備變性；足球雖是剛陽運動，但薩摩亞隊友完全接納Jaiyah的性取向。Jaiyah後來甚至停服荷爾蒙藥，希望自己表現更好，最終可為球隊爭勝。他也是跟Thomas鬧翻後，首先主動和解，把薩摩亞作賽的舊影帶播放給Thomas看，並推介已退役的守門員Nicky Salapu其實技術很好。Nicky對戰澳洲時吞下31蛋，心理陰影最巨大，Thomas認為重建他信心很重要，可惜片中對此落墨不多，戲分都側重到Jaiyah身上。

另外，此片找舊球員回巢很有《少林足球》的味道，像Rambo這角色出場時是交通警，因為Thomas駕駛超速而窮追不捨，結果不抄牌不相識，Thomas發現Rambo有足球天賦，邀請對方加盟，到場後方發現他跟其餘球員本相識。Rambo比賽中途出神的一幕頗爆笑，但相信是戲劇效果多於真有其人其事。

美屬薩摩亞足球隊的故事固然有很強戲劇效果，輸31球可能只有電影《少林足球》的山西豆腐隊才可「媲美」，但《一球翻身》刻意搞笑，或以喜劇包裝，反不及紀錄片來得動人。其實球場上的underdog故事很多，冰島便是一例，人口僅卅多萬的國家，足球隊卻在2018年世界盃逼和美斯在陣的阿根廷，球員更大多是業餘，當中有牙醫，也有導演，不是同樣可發展成引人入勝的作品？

上映日期：1月11日

相關字詞﹕米高法斯賓達 美屬薩摩亞 開箱 泰卡韋迪迪 一球翻身

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