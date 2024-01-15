紀念出道20年 東方神起香港開騷掀集體回憶

記者：蘇珮欣

東方神起成員允浩與昌珉，前晚在亞博舉行演唱會，晚上7時開騷，兩人以金色閃爆造型登場，唱出經典歌曲《Rising Sun》，全場粉絲即時起哄尖叫。他們連唱《Juggle》及《The Chance of Love》兩首歌曲後，昌珉換上西裝登場，獨唱《Devil》。接着兩名成員用廣東話跟香港粉絲打招呼，「大家好，我哋係東方神起」。昌珉表示很久沒來港，很掛念香港粉絲，他說：「上一次來港是2019年，相隔3年半。疫情完結，終於可以來香港見大家。」允浩則大賣口乖表示喜歡香港的夜景，也喜歡看港產片，但最懷念的是香港粉絲的歡呼聲，台下粉絲即時歡呼聲四起。東方神起稱很開心在香港舉行今年度首個演唱會，「在香港出發，好開心！」

兩子談到今次演唱會主題是東方神起出道20周年，表示粉絲跟他們一起度過了20年，「好多謝香港粉絲，一直支持我們，一直不變心，我們才來到20周年」。東方神起前晚演出近3小時，獻唱約30首歌曲，當中不乏代表作，包括《Wrong Number》、《Purple Line》、《I Wanna Hold You》、《Crazy Love》及《Mirotic》等，與粉絲一起回顧20年來的經典金曲。允浩透露準備個唱時，特意重新製作多首舊歌，希望粉絲有煥然一新的感覺。昌珉表示今次揀歌比起排舞更花時間。兩子獻唱舊歌《Hug》時，稱要帶大家回到2004年，於是戴上可愛頭飾，駕着小型車登台，他們表示仍記得當年首次來港演出時，心情非常緊張，但也是一段美好的回憶。

演唱會尾聲，東方神起感謝香港粉絲捧場，稱雖然不能常見面，但希望可以盡快再來港。二人提到今年是龍年，1988年出生的昌珉生肖屬龍，稱今年是「他的年分」，自信會充滿力量，帶給粉絲更精彩的表演。其後兩人一起用華語說「新年快樂」，全晚兩度encore，多唱5首歌曲才完場。

潤娥見面會唱Ian歌曲

另一方面，少女時代成員潤娥前晚在九龍灣國際展貿中心舉行粉絲見面會。潤娥苦練廣東話，獻唱Mirror成員陳卓賢（Ian）的《留一天與你喘息》。潤娥演唱的片段在網上流傳，Ian也在Instagram限時動態轉發，感謝潤娥選他的歌曲翻唱。