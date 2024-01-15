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娛樂
2024年1月15日星期一
《新聞女王》8獎大贏家 陳豪封視帝 佘詩曼大滿貫 3奪視后創紀錄
《東張》女神鬥性感 李施嬅帶病上陣 炎明熹黑bra紅絲襪無懼「時裝車禍」
萬千星輝頒獎禮得獎名單
處女騷獲古天樂許志安撐場 車婉婉伙兒子合唱曬溫情
自揭不遞咪邀合唱原因 張學友笑觀眾似《中年》評判
齊撐新《梁祝》 馮寶寶興奮重遇「阿媽」汪明荃
尹光不知慈善騷策劃人被拖糧 Me&表演無問歌酬
【娛樂場】《坐月攻略》解坊間迷思 孫慧雪考慮帶「巨嬰」細仔亮相
紀念出道20年 東方神起香港開騷掀集體回憶
《歡迎回到三達里》收視稱冠
《模範的士2》膺亞洲電視大獎最佳劇集
本鄉奏多拍劇稱最恨錢
Taylor Swift零下18度入場撐男友
【開箱】《一球翻身》 神奇教練助墊底球隊走出谷底
萬千星輝頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（萬千星輝頒獎典禮2023）
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《新聞女王》8獎大贏家 陳豪封視帝 佘詩曼大滿貫 3奪視后創紀錄
《東張》女神鬥性感 李施嬅帶病上陣 炎明熹黑bra紅絲襪無懼「時裝車禍」
萬千星輝頒獎禮得獎名單
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