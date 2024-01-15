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娛樂

《東張》女神鬥性感 李施嬅帶病上陣 炎明熹黑bra紅絲襪無懼「時裝車禍」

【明報專訊】《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚移師澳門舉行，一眾女星悉心打扮行紅地氈，《東張西望》女神陳庭欣、陳懿德、梁敏巧、王嘉慧、黎寬怡、廖倬竩及何沛珈性感搶鏡。人氣爆燈的炎明熹（Gigi）與師姐王灝兒（JW）齊展現低調性感。夫妻檔陳豪與陳茵媺，蕭正楠與黃翠如則大曬恩愛。日前在內地抱恙急返港的林夏薇已痊癒，拖實好拍檔周嘉洛現身。

Gigi：未來多嘗試不同穿搭

18歲Gigi上身穿白恤衫內搭黑bra，下身則穿紅色絲襪，搶眼兼誇張。問會否擔心被指「時裝車禍」？Gigi說：「我覺得每人喜歡的東西都不一樣，有人覺得這套衫好靚，但亦有人認為無之前出席音樂頒獎禮咁好，其實每個人喜歡的風格不同，所以未來多嘗試不同穿搭，今次我都覺得好性感。（可以再性感啲？）要在健康範圍內性感。」

憑《新聞女王》角逐視后的佘詩曼（阿佘）壓軸到場，穿黑色露肩拖尾晚裝配鑽飾，在紅地氈上重演「Man姐」霸氣，不少粉絲吶喊造勢，她不停揮手又簽名，十分親民。提到有機會破紀錄三奪視后？阿佘表示抱參加派對、享受過程的心態，反而最大心願是《新聞女王》獲最佳劇集。她表示下午才由北京出發，趕到澳門後立即打扮，因此遲了到場，雖感頻撲但開心。 剛榮升人妻的何依婷性感到場，稱老公大方不介意，亦會留家睇直播，若得獎，老公會趕到澳門跟她慶祝。

李施嬅：忙到無時間諗結婚

李施嬅帶病出席，說話時聲音沙啞，「我發緊燒，已經食藥，應是工作過勞，所以病倒，未知能否捱到頒獎禮結尾。（傳攞大灣區視后，故押後婚禮？）假到無得再假，我今晚沒想過攞獎，連感謝辭都沒準備，只諗住撐場。（是否計劃結婚？）我忙到無時間諗結婚，《新聞女王》效應，有很多商演，真係搵好多，要把握時間再搵多啲錢」。「最佳衣著男、女藝人」由馬國明和佘詩曼奪得。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

（萬千星輝頒獎典禮2023）

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