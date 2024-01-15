《新聞女王》8獎大贏家 陳豪封視帝 佘詩曼大滿貫 3奪視后創紀錄

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

視后賽前頂頭大熱佘詩曼（阿佘）不負眾望，憑《新聞女王》Man姐一角奪得，繼2006年《鳳凰四重奏》及2014年《使徒行者》後第三度獲視后，成為TVB有史以來奪此獎項最多的女藝人，這晚更兼得「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，又獲「最佳衣著女藝人」。她領獎時激動說以為自己不會喊，「成日話一不離二，二不離三，多不是好事，但原來都會有好事。每次企上這個台都好緊張，攞一個獎好難，不單是自己，是大家的努力，好開心遇到Man姐角色，《新聞女王》給我好多開心回憶，希望之後有更多好角色及好戲，大家可返屋企煲劇，多謝媽咪」。

阿佘：絕對是人生最高峰

阿佘獲安排吹哨子介紹曾合演《十月初五的月光》的「初哥哥」張智霖出場，頒「最佳劇集」給《新聞女王》。《新聞女王》還奪得「大灣區最喜愛TVB劇集」、 「馬來西亞最喜愛TVB男主角」馬國明、「最佳女配角」高海寧、「最佳電視歌曲」《Crystal Clear》炎明熹，共8個獎項。阿佘視后大滿貫，接受訪問時說沒想過，是好難忘的晚上，好珍惜、好感恩，最開心《新聞女王》獲最佳劇集。她覺得這晚絕對是人生最高峰，不知行什麼運，多謝大家支持。

陳茵媺攬陳豪激動爆喊

視帝是《破毒強人》陳豪，大會安排其太太陳茵媺，聯同黃翠如、單文柔及湯洛雯頒獎，是他繼2007年《溏心風暴》後，相隔16年再獲視帝殊榮，陳茵媺攬着老公激動哭成淚人，陳豪多謝太太打理屋企頭頭是道，才可放心拍劇。黃宗澤憑《廉政狙擊》爆冷獲「大灣區最喜愛TVB男主角」，他多謝TVB，「如果不是你哋，大灣區無人識我，我亦入不到這個市場」。馬國明憑《新聞女王》贏得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，多謝佘詩曼及劇中多名「女王」，沒有她們，不能得這個獎，還特別多謝新婚太太湯洛雯。

林子善：我流住TVB的血

林子善憑《隱形戰隊》獲「最佳男配角」，他激動爆喊，上台後即伏在地上跪拜父母，感謝母親帶他來這個世界，否則不會有林子善，他又多謝投票給他的高層，「好多嘢我相信上天，你勤力，但都要人和，我入TVB好多人惜我，我不是TVB親生仔，不過當TVB是我屋企，因為我流住TVB的血」。「最佳女配角」由高海寧憑《新聞女王》奪得，她入行15年首獲演技獎，領獎時眼濕濕，讚佘詩曼是好好前輩及好榜樣。

馬貫東劉穎鏇獲「男女飛躍」

馬貫東入行18年首奪「飛躍進步男藝員」，稱入行時已知演員路不會一帆風順，訓練班出道，高層曾勵珍說他有好多不足、好多缺點，他努力改變自己及學習，學懂珍惜。連續4年提名女飛躍的劉穎鏇邊喊邊說自己眨眼入行7年，多謝公司畀機會拍劇及綜藝節目，讓更多人認識她。周奕瑋、麥美恩奪「最佳男、女主持」均表現激動，周奕瑋稱多年來聽過好多次被指是無身形、無外形、無台型的人，想跟曾懷疑過他的人講一句：「唔好畀人哋對你嘅想像，限制你自己對自己嘅想像。」麥美恩感動眼泛淚光，說自己是TVB湊大及養大，獲獎是很多人在後面推動。

袁志偉：高層從沒干預新聞部運作

無綫總經理曾志偉頒發「萬千光輝榮譽大獎」，由效力無綫47年的新聞部主管袁志偉獲得，他由記者、主播、採訪主任做到主管，他說：「從未諗過新聞部的人可以攞這個獎，而我是新聞部數百人其中一個，要多謝TVB，一直以來老闆及最高管理層，從無干預過新聞部運作，亦無影響我哋新聞報道方向及內容，這一點要真正多謝管理層。」專業精神獎由《東張西望》團隊獲得。

（萬千星輝頒獎典禮2023）