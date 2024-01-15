【娛樂場】《坐月攻略》解坊間迷思 孫慧雪考慮帶「巨嬰」細仔亮相

女人懷胎10月到分娩，往往元氣大傷，亞洲地區傳統認為「月子坐得好，媽媽才不老」，產後婦女在4至6周內，通過調整飲食、休息和護理等養好身體和調整心理，恢復到懷孕前狀態，據講坐月坐得好，身體甚至比孕前更好更美，恢復期間會更健康和幸福，否則後遺由生理到心理情緒都大受影響。

介紹全城最強坐月餐

《坐月攻略》共12集，提供全方位資訊，講解女人坐月的重要和陪月員的角色與資訊。節目透過專業陪月的見解和經驗分享，助觀眾了解坐月對身心健康的影響，還有坐月禁忌和「必學坐月餐單」，傳遞正確飲食建議。每集會由大眾對坐月的迷思與禁忌開始，大談犯禁有何後果，怎樣坐月先最好。孫慧雪與不同嘉賓參觀不同月子中心，又有上門陪月體驗，講解陪月員工作、收費、入行要求等。

節目還介紹全城最強坐月餐，包括十二道坐月餐食譜，五更飯、產後飲代茶、家傳秘方、產後必食、素食餐單、補物燉湯和魚湯等，由媽媽級過來人與陪月員分享及傳授不同食譜。一班準媽媽、新手母親，以及家庭成員和朋友，對坐月子有興趣又希望了解更多陪月工作的觀眾都啱睇。

參觀月費50萬月子酒店

孫慧雪透露生完「肉肉哥」休息一段時間便開工拍《坐月攻略》，目前仍在拍攝，很多粉絲想見「巨嬰」Rian，她考慮讓細仔亮相節目，「老人家都話坐月坐唔好手尾長，坐得好對媽媽的體質逆轉有幫助，原本寒底，坐月進補下會變得不怕凍，抵抗力更好。我們邀請不同範疇專家，中醫、瑜伽導師、資深陪月等提供資訊」。她稱過往知道台灣與內地有月子中心，原來香港也有月子酒店，參觀了一間最豪華，入住一個月費用50萬元。

兩個夠晒數 堅持封肚

孫慧雪有兩次坐月經驗，主持《坐月攻略》後，有冇察覺自己坐錯月？她笑說：「肉肉哥出世前有月子酒店聯絡提供贊助，當時我對香港月子酒店不了解，想回家陪大仔，婉拒了，選擇聘陪月姨姨在家幫忙。今次拍《坐月攻略》參觀了月子酒店，原來家人也可以一同入住，配套設施齊備，可惜當時沒有接受贊助。我生Riley時坐月坐得唔好，有『入風』情况，有半年時間受風赧（蕁麻疹）困擾，第二胎則過早進補，應在適當時間進補，功效更好。」今次坐月資訊豐收，會否在生第三胎時學以致用？孫慧雪笑說：「唔會呀，一定唔會！生肉肉哥時已決定兩個夠了。」

《坐月攻略》 HOY TV 77台

1月13日起（逢周六） 晚上8時30分