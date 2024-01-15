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娛樂

齊撐新《梁祝》 馮寶寶興奮重遇「阿媽」汪明荃

新《梁祝》｜汪明荃馮寶寶「母子」重逢攬到實 欣賞「雙梁配 」化蝶情深

【明報專訊】「雙梁配」文武生梁兆明與花旦梁非同主演粵劇新《梁祝》載譽重演，前晚於西九戲曲中心開鑼，全場爆滿；馮寶寶、汪明荃（阿姐）與黎燕珊等捧場。馮寶寶甫見阿姐即熱情擁抱大叫「阿媽」，場面搞笑。二人逾40年前合演無綫劇《楊門女將》，阿姐飾演穆桂英，馮寶寶反串演兒子楊文廣，事隔多年「母子重逢」興奮合照。

久未在港露面的馮寶寶現居馬來西亞檳城，回港應香港電影資料館邀請，出席兩套她主演電影《夜光杯》和《雨夜驚魂》特別場活動，以及欣賞新《梁祝》，開心跟好友敘舊。她與阿姐欣賞新《梁祝》後讚有創意與新意，馮寶寶與《梁祝》藝術總監吳美英是青梅竹馬好朋友，她讚化蝶一幕特別震撼，「好浪漫，投影好靚，像有好多螢火蟲。還有布景靚，好吸引，戥兩主角遇上好作品開心」。馮寶寶自電影《殺出個黃昏》後未有新作，期待有合適的劇本和角色。阿姐讚男女主角落力演出，真情流露，製作加入不少新元素，化蝶一幕很多蝴蝶由舞台飛出來，耳目一新，好喜歡梁兆明與梁非同的演繹。

梁非同是馮寶寶超級粉絲，獲偶像欣賞演出緊張又興奮，特別在網上蒐羅馮寶寶演出歷程的珍藏本。馮寶寶笑言：「原來我活到現在，就是等你這名小粉絲。」創意班主彭美施透露新《梁祝》有機會再度重演，將是全新版本。

記者：林蘊兒

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