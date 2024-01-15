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娛樂

自揭不遞咪邀合唱原因 張學友笑觀眾似《中年》評判

張學友不言休 繼續唱下去 笑觀眾似《中年好聲音》評判

【明報專訊】張學友假紅館舉行24場《張學友60+巡迴演唱會》香港站前晚結束。唱足24場的學友表示只要還唱得、體能又得，觀眾又肯入場，會繼續唱下去，永不言休，「今（前）晚是香港最後一場，回想開唱前對自己有懷疑，畢竟60+演唱會即60幾（歲），要做24場，中間雖然有休息，但不知體力和精神能否支持。今（前）日第24場，證明本人係得嘅」。他感謝每名入場觀眾，令他覺得自己很幸運和幸福。

笑稱39年前已退休

學友曾懷疑自己60歲怎麼辦，踏入59歲時打探問人：「大部分人話退休囉，有樂悠咭兩元搭車，我覺得兩元兜晒全程好抵，政府對我好好，但一兩日就可以，第三日就想嘔。問成功人士，他們話60歲退休冇問題，做自己喜歡的事，唱歌和表演是我喜歡的事，39年前已做緊，驟然發覺我已退休39年，證明本人不用退休。不想退休，但都要唱得先，疫情在家每日練歌兩小時，練到被鄰居投訴，管理員解釋樓下是印度人，隔籬屋沒投訴，我都貼晒隔聲，體能都要得，繼續練。」他表演一字馬，全場喝彩，學友說：「仲得喎，體力得又唱得，大家肯入場，我就可以開演唱會。」

自嘲有才華唔賣樣

學友介紹管弦樂團成員時，提到其中一名2002年出世的老師，學友搞笑說：「在走廊見到這名老師我都要鞠躬，佢仲細過我個女兩年，係好唔順，但學無前後。」他又叫大家放輕鬆去睇騷，隨便嗌，好似受了老細氣的人，笑和喊都可以，不會有人干預，在街上就不好了。學友唱出其作曲兼作詞的《想劈酒》，自嘲說：「到我這年齡仲賣樣咩，我有啲才華㗎。」

學友在安歌唱畢《李香蘭》和《她來聽我的演唱會》後，解釋以前開演唱會，很少遞咪給觀眾原因，「其中一個原因係我好驚，你們一定覺得我在台上，（指台下觀眾）實看不到我，其實好驚，好似參加歌唱比賽咁，台下觀眾好似《中年好聲音》評判，養成習慣，大家就誤會我不肯遞咪出去唱歌，其實我肯遞咪，今次就希望跟大家合唱，只要大家願意唱就得」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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