自揭不遞咪邀合唱原因 張學友笑觀眾似《中年》評判

笑稱39年前已退休

學友曾懷疑自己60歲怎麼辦，踏入59歲時打探問人：「大部分人話退休囉，有樂悠咭兩元搭車，我覺得兩元兜晒全程好抵，政府對我好好，但一兩日就可以，第三日就想嘔。問成功人士，他們話60歲退休冇問題，做自己喜歡的事，唱歌和表演是我喜歡的事，39年前已做緊，驟然發覺我已退休39年，證明本人不用退休。不想退休，但都要唱得先，疫情在家每日練歌兩小時，練到被鄰居投訴，管理員解釋樓下是印度人，隔籬屋沒投訴，我都貼晒隔聲，體能都要得，繼續練。」他表演一字馬，全場喝彩，學友說：「仲得喎，體力得又唱得，大家肯入場，我就可以開演唱會。」

自嘲有才華唔賣樣

學友介紹管弦樂團成員時，提到其中一名2002年出世的老師，學友搞笑說：「在走廊見到這名老師我都要鞠躬，佢仲細過我個女兩年，係好唔順，但學無前後。」他又叫大家放輕鬆去睇騷，隨便嗌，好似受了老細氣的人，笑和喊都可以，不會有人干預，在街上就不好了。學友唱出其作曲兼作詞的《想劈酒》，自嘲說：「到我這年齡仲賣樣咩，我有啲才華㗎。」

學友在安歌唱畢《李香蘭》和《她來聽我的演唱會》後，解釋以前開演唱會，很少遞咪給觀眾原因，「其中一個原因係我好驚，你們一定覺得我在台上，（指台下觀眾）實看不到我，其實好驚，好似參加歌唱比賽咁，台下觀眾好似《中年好聲音》評判，養成習慣，大家就誤會我不肯遞咪出去唱歌，其實我肯遞咪，今次就希望跟大家合唱，只要大家願意唱就得」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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