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娛樂

「芭比海默」角逐PGA電影大獎 《墮下的對證》破紀錄入圍 《蒼鷺與少年》爭最佳動畫

【明報專訊】美國演員（SAG）、導演（DGA）及製片人（PGA）三大公會獎，一直被視為奧斯卡得獎指標，前兩者已經公布提名名單，前日輪到第35屆美國製片人公會獎揭曉，網民統稱「芭比海默」的《Barbie芭比》與《奧本海默》順利角逐電影大獎，美媒關注的是去年在康城影展贏得最高榮譽金棕櫚獎的《墮下的對證》，以及評審團大獎得主《The Zone of Interest》亦榜上有名，成為PGA史上首次出現兩部國際電影加入爭獎的局面。

《Barbie芭比》、《奧本海默》、法國女導演茱斯汀楚特（Justine Triet）自編自導《墮下的對證》，以及代表英國出戰奧斯卡最佳國際電影獎的《The Zone of Interest》，將會跟《滯留生》、《大師級愛情》、《從前的我們》、《可憐的東西》及《American Fiction》角逐PGA電影大獎。值得一提的是，加籍韓裔女導演Celine Song首次執導劇情長片《從前的我們》，以及《The Zone of Interest》均屬獨立電影發行商A24出品，成為十大候選電影中，唯一一家電影公司獲得兩項提名，且看能否承接上屆A24發行《奇異女俠玩救宇宙》的餘威。

日本動畫大師宮崎駿自編自導《蒼鷺與少年》首次捧走金球獎，PGA有望再下一城，將會跟《元素大都會》、《忍者龜：變異危機》、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》及《超級瑪利歐兄弟大電影》爭奪動畫大獎。

賽果類同金像電影

由於三大公會的成員均具備奧斯卡投票資格，賽果難免大同小異。根據資料顯示，過去10年PGA賽果只有3屆與奧斯卡最佳電影不符，包括2020年森文迪斯（Sam Mendes）執導《1917：逆戰救兵》，雖然大熱贏得PGA，奧斯卡卻頒給韓片《上流寄生族》；2017年《星聲夢裡人》揚威PGA，最後敗在《月亮喜歡藍》手下，還發生頒錯獎的烏龍事件；2016年《沽注一擲》捧走PGA，結果改由《驚爆焦點》奪金。

電視劇集方面，早前揚威金球獎的《傳媒家族繼承人》將會跟《王冠》、《最後生還者》、《晨早直播室》及《頭號外交官》角逐戲劇大獎；《大熊餐廳》、《乜都得教練》、《破案三人行》、《廉價殺手》及《Jury Duty》爭奪喜劇大獎，至於迷你劇集大獎則是《齮齕人生》、《化學堂》、《呼喚奇蹟的光》、《雪花高離奇命案》及《黛西瓊斯與六人組》之爭。得獎名單將於2月25日公布。

相關字詞﹕美國製片人公會 奧本海默 Barbie芭比 芭比海默 蒼鷺與少年 墮下的對證

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