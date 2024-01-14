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娛樂

【娛樂場】《不虛此行》 胡歌化身擺渡人守候逝者撫慰遺屬

【明報專訊】內地電影《牛皮》及《牛皮2》導演劉伽茵，相隔十多年再次執導電影《不虛此行》，以溫暖細膩的劇本、不徐不疾的節奏和偏紀實風格的鏡頭觸碰生死，奪得第25屆上海國際電影節金爵獎最佳導演，該片男主角胡歌獲最佳男主角。

網聊大半年 互相信任

胡歌片中飾演性格內向的編劇聞善，在機緣巧合下轉職撰寫悼辭，每天聽不同客戶訴說去世親人的故事，但角度都是主觀，同一個人的生平，在不同的人口中不盡相同。他拿着拼圖般的故事平視逝者，盡量忠實地呈現這個名為「人生」的劇本裏的最後一幕；他化身擺渡人遠遠守候逝者、撫慰遺屬，而渡人者亦被渡，失意的他能否為自己的生命寫出新一幕？

雖然這部電影並非自傳，卻描繪劉伽茵導演多年來的個人經歷和內心掙扎。電影透過展現悼辭作者的日常點滴，以及那些真實、充滿熱情、個性鮮明的人物故事，將愛的力量和心理成長細膩地編織進一個複雜的敘事框架中。聞善是悼辭作者，這個職業對大多數觀眾而言較為陌生，但影片對現實的關懷和引人共鳴的人性掙扎，仍能夠觸動觀眾的情感。

劉伽茵大讚胡歌完美演繹聞善，他們拍攝《不虛此行》之前並不相熟，胡歌給導演的印象是優秀的演員和大明星，看過對方不少戲劇演出。他們加微信後開始就劇本交換彼此想法，網聊大半年，成網絡上的朋友。劉伽茵說有趣的地方是她與胡歌從不用錄音功能，只用文字交流，「有時我們會展開很長、深入的對話，內容太長我甚至會發文字檔給他，通常隔兩三天再回覆。胡歌在文字表達上格外精準，而我也十分注重詞句的選擇，當發現對方和你一樣重視語言，便產生一種相互的信任感」。

胡歌正視母親離世傷痛

劉伽茵指聞善是她創造的角色，雖平凡卻獨具個性，胡歌對這角色有一種從內到外理解聞善的能力，引發共鳴。她認為演員有這種信任對塑造角色至關重要，「我們會一起寫聞善究竟是個怎樣的人，生活是什麼樣，以前經歷過什麼，共同挖掘聞善的各個方面，愈深入交流，我愈覺得聞善仿佛是我們共同結識的朋友」。

胡歌曾談及演出《不虛此行》讓他感受到溫暖和治癒，及正視母親離世的傷痛。他從大學開始拍戲，掙的錢都用來幫助罹患乳癌的母親治病。胡母2019年因癌症去世，他曾說母親是他的人生導師，「她非常不容易，和癌症抗爭整整29年」。

導演與角色生命重疊

《不虛此行》是劉伽茵對生活的總結和領悟，同時反映導演的成長。片名《不虛此行》是一語雙關，既意指一趟有價值旅程，就像聞善的追尋過程，也暗含他對生命和人際關係的感悟。無論最終能否到達目的地，過程中的經歷和學習都有價值，使旅程不至虛度。劉伽茵認為自己和聞善的共通點在於與寫作的關係，是他們生命重疊所在，「這種相似促使我更努力寫作，聞善的原型在我生命中慢慢清晰起來，我和這角色的互動愈來愈多、愈來愈靠近，自然流向一個故事的方向。直到某一天，我為這個角色取名，開始構思次要情節。故事中聞善的變化與我過去幾年經歷的變化一致，因此我寫得更坦誠和舒適」。

《不虛此行》1月18日香港上映

相關字詞﹕導演劉伽茵 胡歌 不虛此行

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