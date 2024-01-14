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娛樂

《MIRROR Time》結局 12子講心底話 邱士縉盼隊友重拾初心 姜濤：一切無悔

【明報專訊】ViuTV《MIRROR Time》昨晚播映最後一集，12子回顧出道以來的心路歷程和互相分享心底話。 節目中MIRROR各自寫了一封「給MIRROR的信」，並親自讀出心底話。正副隊長楊樂文（Lokman）、江生（AK）感謝成員一直以來的陪伴，李駿傑（Jeremy）眼濕濕說想起MIRROR時是開心回憶，珍惜每一刻相處時間。陳卓賢（Ian）相信天道酬勤，用正確努力方法會有回報。

邱士縉（Stanley）重點說出MIRROR現狀，覺得過去5年，他們太順利沒經歷過捱，全面獲追捧，現在出現難關，多了不同的質疑與討厭聲音，他說：「無論係對於個別定係團體，因為我哋係一體，所以我都唔好過。其實你哋每個有唔同嘅成就，我都係超級戥你哋開心。因為多咗唔同作品，多啲人見到我哋，MIRROR先行前到少少。」他希望成員找回《造星》時的心態，簡單地為做好一件事而向前衝，一起帶領團隊向前行。姜濤說：「我哋來自唔同嘅成長環境，價值觀同性格完全唔同。走過呢5年嘅時光，有時會諗，或者呢個係上天畀我哋嘅課題同考驗，希望將來會好驕傲咁對兒孫講，曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，對呢一切都無悔。」

娛樂組

相關字詞﹕邱士縉（Stanley） 姜濤 MIRROR Time

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