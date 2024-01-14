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娛樂

紅館外近距離會偶像心情激動 張學友粉絲推倒欄杆釀人疊人

【明報專訊】「歌神」張學友在紅館舉行24場跨年演唱會《60+巡迴演唱會香港站》，一直很順利，昨日尾場演出，下午拜神時發生粉絲推倒欄杆變人疊人意外，幸無人受傷。意外在學友眼前發生，他也嚇一跳，但沒有退後，關心問跌倒的粉絲情况，知道沒有人受傷，見工作人員處理妥當，才返場館準備最後一場的演出。

記者：鍾偉茵

昨午3時許，張學友坐車抵紅館後台入口，外圍早已企滿粉絲。學友一身黑色運動裝戴口罩現身，向周圍的粉絲揮手打招呼，演唱會的工作人員也為他鼓掌。現場安排切燒豬拜神儀式，學友除下cap帽上香，隨後站着讓傳媒拍照。

無人受傷 學友嚇親連問有無事？

學友走近粉絲，現場設置兩層欄杆，中間有較闊距離，平日學友走近欄杆伸手可以跟粉絲握手及接禮物。昨日學友如常走近欄杆跟粉絲近距離互動；因為尾場演出，故到場的粉絲特別多，他們激動向前推，最後推倒了欄杆，在前兩排的十數名粉絲向前跌，造成人疊人意外。學友看到粉絲在眼前人疊人的情况也嚇了一跳，他站着沒有離開，保安即時上前扶起跌倒的人。學友關心他們的情况不斷問：「有無事？」又叫眾人小心，有被扶起的歌迷回應學友稱「無事」，事件擾攘了4分鐘，學友見沒有人受傷，情况處理好才離開。

粉絲比學友更早到場等候

學友相隔5年在港舉行演唱會，有不少內地及其他地方的粉絲專程到港捧場，每日下午比學友更早到場等候，難得有機會近距離見偶像，他們送上不同的小禮物，曾有人送上《旺角卡門》學友角色「烏蠅」的應援紙牌，學友也開心拿着留為紀念；又曾有內地粉絲趁機會向學友投訴說：「晚上的演唱會，能不能多講普通話？我從很遠過來，聽不懂廣東話。」學友保持笑容，親切回應：「學一下。」現場粉絲都跟着歡呼。

學友演唱會台下星光熠熠，舒淇、梁家輝夫婦、梁朝偉、劉嘉玲、苗僑偉及呂良偉曾來捧場，甄妮也為學友專程返港捧場，寫道：「十年未返過紅館，為聽他真真實實的唱。」她分享跟女兒與狄波拉在觀眾席的照片。

相關字詞﹕人疊人意外 張學友

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