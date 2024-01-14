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娛樂

陳健安腳傷未癒 預告演唱會不跳舞

【明報專訊】陳健安昨日為專輯《Life afteR Life》宣傳，於商場舉行簽唱會。他獻唱兩首歌又與族人（粉絲暱稱）玩遊戲，為2月29日起一連4場假旺角麥花臣開騷做熱身。

陳健安去年11月踢波意外受傷，導致左腳前十字靱帶斷裂，至今仍未痊癒，雖不用拐杖，但上台時舉步緩慢。他透露醫生預計兩星期後可以慢跑，希望盡快康復，可以放心開騷。對上一次搞簽唱會差不多是3年前，陳健安原本見粉絲感興奮，不過活動前一晚錄新歌很疲累，同時又有事令他百感交集，「新歌很難唱，算是我入行以來最難的一首歌，所以唱得特別累。錄完歌收到歌迷有家人離世的私訊，又見到谷德昭在社交網談離世老友的往事。突然好想借自己的歌《好好掛住》給他們一些力量，助釋放情緒」。

由於腳傷未癒，陳健安預告下月開騷不會跳舞表演，最多只限上半身郁動，他慶幸休養期間反而有得着，「養傷時意外發現能啟發運用聲帶方法，幫助到自己提升唱歌技巧，令表達情感更直接，今次真是塞翁失馬」。演唱會由原定兩場加至四場，陳健安稱已達到心中目標，希望門票公開發售能爆滿。踏入2024年，他既在叱咤頒獎禮得獎，演唱會又加場，他希望繼續一切順利，有機會到不同地方巡唱。

記者：林蘊兒

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