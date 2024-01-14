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娛樂

生日「登基」父母撐場 193想形象高檔做高級嘢

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）昨日出席歌迷會為他舉辦的生日展及「登基大典」，慶祝今日34歲生日，吸引近400粉絲到場，193父母亦有到場支持。

193表示生日願望是有代表作，感激粉絲的支持及付出，令他不會放棄，希望日後能令大家開心及帶給大家更多正能量。他又笑稱要趁生日將「九龍灣金剛棒」的綽號改為「大鋼炮」，但受訪時自認感情空白。問到可希望拍拖？他又將綽號改為「時間管理大雕」，他說：「有就有，無就無啦，但有就未必一個咁少。」

伙細妹到外地拍節目

193表示生日正日與家人食飯慶祝後，便與細妹出發到外地拍節目，笑言細妹不到場可能去了整容。對於媽媽見他有很多人支持感動得眼濕濕，他說：「媽媽成日都喊，以前睇《真情》和《皆大歡喜》都喊，所以唔係特別事，我演舞台劇，佢在後台話覺得我好辛苦又喊。（媽媽覺得安慰？）都係嘅！佢咁嘅栽培下我都咁生性，好犀利了，有今日咁嘅成就都OK。」

193表示生日願望之一是接多些商場騷及時裝品牌活動。問是否減少搞笑正經工作？他說：「搞笑都要保持住，但不可以低俗，希望形象高檔少少，可以做多啲高級嘢，就算不當我是藝人，可當我是一個model，我著衫都好睇過唔少人，雖然我唔係model價錢，不過價錢方面都可以有商量。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕郭嘉駿(193)

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