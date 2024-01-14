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娛樂

博愛指「李志倫搞慈善騷被拖糧」失實 董事局保留法律追究權利

【明報專訊】去年11月18及19日，博愛醫院在西九竹翠公園舉辦一連兩場慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》，集人氣歌手與組合，包括馮允謙、張天賦（MC）、陳蕾、魏浚笙、洪嘉豪、ANSONBEAN、雲浩影、尹光、Dear Jane、COLLAR及ToNick演出，門票680元，反應理想，宣傳海報見有逾10個不同單位贊助、支持，活動收益全數撥捐博愛醫院青少年服務。兩晚演出圓滿結束，但這音樂會的總策劃統籌負責人李志倫（Jacky Lee）昨日向傳媒透露，博愛欠音樂會的製作費與人工逾200萬未找數。昨晚博愛醫院董事局發聲明指報道失實，保留法律追究權利 。事件成羅生門，昨晚《明報》再聯絡李志倫了解，但未獲回覆。

李志倫為前TVB監製，是著名MV導演，近年製作不少大型演唱會，慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》由他總策劃。昨日他就音樂會後被拖欠人工向傳媒爆料，表示兩日演出，每日5小時的音樂會，工作人員逾百，還有藝人參與，涉款項逾200萬元，演出結束近兩個月，但主辦單位至今未付款。

李志倫稱接騷一蚊未收過

李志倫表示與慈善團體合作一向講「信」字，因此在籌備過程中未要求先收取款項，但講明完騷後要收回搭台、演出者、做片等費用，對方亦曾承諾會在騷後一星期付款，但未兌現，他會盡力為台前幕後追討款項。

昨日《明報》聯絡李志倫，他表示今次音樂會很多歌手與工作人員是半義務參與，他說：「佢哋本來應承喺開騷前清晒啲數，班手足收慈善價去做好個騷。」他稱由於拖欠太久，自己已被「追數」，最擔心是拖過農曆新年，這關乎他的聲譽，怕以後難找人合作。李志倫稱在一蚊也沒有收的情况下接這個音樂會，打盡人情牌，自己也墊支了給同事，但能力有限，涉200多萬元難處理。他表示跟博愛的內部同事相熟，今次不知出了什麼問題而一拖再拖。據了解，行內一般製作是完騷後一至兩星期找數。

博愛發聲明 李志倫未回應

就有關「拖糧」指控向博愛醫院查詢，昨晚博愛醫院發聲明：「有關"MV導演李志倫為博愛搞慈善騷 被博愛拖糧三個月:200萬"之報道，博愛醫院董事局對有關失實報道表示遺憾，並保留一切法律追究的權利。」記者就聲明問李志倫，至截稿未有回覆。

娛樂組

相關字詞﹕博愛SO ME SHOW MUSIC 李志倫 博愛醫院

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