【開箱】《Saltburn》致敬《心計》 愛你愛到殺死你

窮學生見識貴族生活

片名Saltburn其實是《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）扮演的Felix，其貴族家庭所擁有的莊園名稱，不過《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢扮演的Oliver，才是《Saltburn》從頭帶到尾的真正主角。故事講述以獎學金入讀牛津大學的Oliver，偶然借出單車給Felix，因而結成朋友。對於Oliver雙親沉淪毒海又有精神問題，Felix深表同情，邀請他到其家族莊園Saltburn度暑假。Oliver猶如走入大觀園見識上流貴族的生活，很快就得到Felix父母James和Elspeth接納。他誘惑Felix家姐Venetia，被Felix表哥Farleigh撞破，並告訴Felix，惹來後者不滿，但Oliver絕口否認有其事。翌日James接到蘇富比來電，指Farleigh偷偷售賣他們家的珍寶，Farleigh隨即被逐出Saltburn。

暑假將盡之際，James和Elspeth計劃開大型派對，為Oliver慶祝生日。當天早上Felix說要給Oliver驚喜，驅車到Oliver家拜訪其母，抵達後才知Oliver父親尚在人間，父母沒吸毒，也沒精神問題；相反兩人住在中產社區，生活不錯。Oliver父母很高興兒子回家，更告訴Felix他從小就很用功讀書。離開後Felix向Oliver表示，派對已廣發請帖，為免家人受辱，他暫不揭穿其謊言，但派對完結就得離開Saltburn。翌日Felix被發現陳屍莊園的花園迷宮，其後Venetia割腕自殺。兩子女先後離世，James十分難過，不想Oliver影響Elspeth思緒，簽巨額支票讓他離開。

《Saltburn》是艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）繼《超犀女王》後另一身兼編導監三職的新片，《超》片主角嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）也有份客串，扮演Elspeth的好友Pamela，《Barbie芭比》女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）亦是監製之一。幕前陣容同樣強勁，巴利基奧漢（Barry Keoghan）繼《伊尼舍林的女妖》後接到Oliver這個甚大發揮的角色，可說星運甚隆。《盧根》李察格蘭（Richard E. Grant）和《失蹤罪》露莎雯佩克飾演Felix父母；劇集《聊天紀錄》艾莉森奧利華（Alison Oliver）和《GT跑車浪漫旅》艾查馬達維（Archie Madekwe）分別扮演Venetia和Farleigh。拍過《毒癮女孩》的積及伊洛迪高大英俊，十分適合扮演被寵壞了的貴族公子Felix。

裸舞一幕刺激舊歌重新上榜

編導艾美露芬奈爾稱此片有關深陷迷戀的瘋狂狀况，受到《發條橙》、《誘惑性遊戲》、《蝴蝶夢》及《一段情》等電影啓發；選擇以英國傳統貴族莊園為背景，想知道把階級、權力與性共置同一空間後會產生怎樣的碰撞。若看過20多年前麥迪文（Matt Damon）、祖狄羅（Jude Law）主演的《心計》後，會發現兩片有甚多相似之處；祖在《心計》飾演美國富家子，旅居意大利不願回家，麥迪文則是窮小子，奉命到當地勸祖狄羅回家。兩人最初認識很投契，但祖很快厭倦麥，最終惹來殺身之禍。《Saltburn》的Oliver跟麥迪文的角色一樣，迷戀貴族公子，當被甩開後，即動殺機。雖然艾美露不願拿兩片比較，但無論階級差異、同性單戀，以致迷戀程度的角色設定，均是相同脈絡。不過《心計》有小說為藍本，《Saltburn》號稱原創，風格卻更怪異。《紐約客》更有文章指出《Saltburn》有點像伊夫林沃（Evelyn Waugh）所寫的《Brideshead Revisited》，亦先後拍成《故園風雨後》劇集及電影版，有興趣可找來看看。

《Saltburn》雖然令人想起《心計》，但不少場面備受談論，譬如講述Felix在浴缸手淫後，Oliver偷偷喝浴缸內的污水，網上便出現以飾演Felix的積及伊洛迪及浴缸水之名售賣的香薰蠟燭。另外，片尾Oliver獨吞財產後，於《Murder on the Dancefloor》歌聲伴奏下，在Saltburn大宅裸舞，也令人印象深刻，更讓Sophie Ellis-Bextor於2001年推出的《Murder on the Dancefloor》翻紅，去年除夕在串流平台Spotify錄得超過150萬次點播，本月初更重登英國單曲榜第8位，成為影視作品帶旺舊歌又一例證。