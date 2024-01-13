奉俊昊牽頭為李善均申冤 演藝界逾2000人聯署 促韓警傳媒正視藝人權益

文：蘇珮欣

由奉俊昊牽頭的韓國文化藝術工作者組識「文化藝術人聯會」，昨日在首爾中區的韓國新聞中心舉行記者會，吸引韓國及海外300多名傳媒參與。奉俊昊與《屍殺列車》金義聖、著名男歌手尹鍾信等演藝界人士現身記者會。奉俊昊、金義聖、尹鍾信及李善均主演劇集《權貴復仇》導演李元泰，輪流發言及讀出聲明。

宋康昊有份參與聯署

「文化藝術人聯會」聲明稱，對於去年12月27日離世的李善均感到惋惜，聯會一致認為不能再有同類事件發生；首先敦促韓國警方徹查李善均涉嫌吸毒案，調查過程是否合法合理；第二，敦促韓媒自行刪除不實報道；第三，為保護文化藝術工作者人權，要求制定並修改現行法例。據悉，相關聲明由韓國演藝界29個組織及《上流寄生族》男星宋康昊等2000多名台前幕後聯署，聯會下周會將聲明發送給韓國國會議長、警察廳及KBS電視台。聯會稱以李善均事件為契機，希望制定「李善均防止法」，並指多個演藝界團體有相同意向，積極合作推動相關行動。

奉俊昊質疑韓國警方在吸毒案中自李善均名字被公開，直到他離世，調查過程是否出錯；奉俊昊稱警方內部有人以私人名義接觸傳媒，導致調查內容外泄、驗毒結果呈陰性一度被隱瞞、李善均手機通訊內容流出、傳召日期被公開等，質疑韓警處理此案是否合理合法？奉俊昊說：「請（警方）不要用一句合法調查就逃避責任，不要再出現第二名犧牲者了。」

金義聖表示李善均離世前兩個多月，毫無保護措施下，吸毒案件在媒體曝光下調查，稱等同「人格殺人」，「他（李善均）的人格尊嚴遭到嚴重侵害，我們對此發聲，為故人盡最基本道義。」尹鍾信指摘傳媒在事件中的角色，並非以「民眾知情權」出發，而是聚焦藝人私生活，特別點名KBS電視台，要求將相關報道下架。據報KBS多次播出有關李善均吸毒案的獨家報道，包括11月24日驗毒呈陰性結果、12月26日報道李善均第三度受查內容，質疑KBS如何獲得相關消息；該台還曾公開李善均與涉案夜店女高層A小姐的私人通話內容，被指與案情無關，指摘報道已超出「民眾知情權」。

遭點名批評 KBS強調報道沒問題

KBS電視台昨日回應聯會的聲明，稱李善均輕生與報道聯繫起來並不合理；KBS方面表示為了報道吸毒案真相，經過多方面採訪及查證，又指李善均與A小姐的通話內容並非完全與案情無關，並否認12月26日有跟李善均相關的報道，強調所有報道沒有問題，沒計劃刪除。

另外，聯會又指網民透過YouTube頻道散播不實報道，演藝人要忍耐及沉默到何時？李元泰表示韓國政府與國會不能再沉默下去，稱即使警方搜查程序合法，但疑犯的人權與民眾知情權之間，需要更明確的法律指引。

韓媒報道，奉俊昊等人宣讀聲明後，並沒有接受提問，向在場人士鞠躬後便離去。據報記者會昨日上午舉行，不少演藝活動特意「讓路」，推遲或延期，讓各大傳媒出席聯會召開的記者會。