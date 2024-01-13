【娛樂場】《Pet Pet搞邊科2》 學習人寵共融

專家講解寵物健康資訊

《Pet Pet搞邊科2》承接第一輯的風格，以寵物健康資訊為主，主角除了貓狗外，亦會加入其他寵物，鸚鵡、龜、蜥蜴等將會逐一亮相，宣揚「領養代替購買」、「不要棄養」信息，亦希望教育大家「人與動物共融」，人類要學習以最舒適的方法與不同動物相處。每集會邀請不同嘉賓帶同寵物一起分享經驗，亦有不同類別專家講解關於寵物健康的資訊。主持黎紀君會聯同寵物營養師烹調各種寵物料理的「Pet Pet開飯喇」，以及與犬隻訓練師一起解讀狗狗心理的「集合吧！毛孩」，了解Pet Pet多一點。

BabyJohn難忘鸚糞降下

BabyJohn說：「我試過與寵物拍戲，卻未曾主持過寵物節目。目前沒養寵物，但藉着每次節目，讓我可一邊工作一邊跟動物玩，一舉兩得！」節目上月開始錄影，他用盡交情邀請好友任嘉賓，包括陳俞希（Hailey）、林欣彤等。BabyJohn又表示節目組邀請他做主持時，問他有否害怕動物，他稱不太肯定，也許做完這節目會找到答案。他回憶首次錄影的難忘經歷，「我常說，在拍攝現場向來有兩樣東西最難控制，一是小孩，二是動物。第一次開廠錄影，郭秀雲的鸚鵡Tyson在我肩上，正當我們聊得投入之際，Tyson便放下了『幾両』。當時褲子髒了，但仍拍攝中」。

BabyJohn回憶當時Tyson好像明白冒犯了，一臉無辜跟他互相對望，場面有點荒唐，但又很可笑。不過，樂觀的他表示，動物的行為不易捉摸，為節目帶來驚喜，給予觀眾新鮮感。此外，BabyJohn預告之後會有爬蟲動物愛好者上節目做嘉賓，「我也很有興趣感受一下，讓蛇圍在我頸上的感覺」。

黎紀君是圈中出名美女廚神，不時整蛋糕、曲奇，為了讓自己兩隻愛犬有更好的生活享受，她花心思研究健康的寵物零食。

黎紀君炮製寵物美食

黎紀君在《Pet Pet搞邊科2》主持兩個環節，示範炮製美味的寵物食品，有風乾的紅蘿蔔青瓜雞肉壽司、南瓜蛋糕，以及專為狗狗而設的賀年蘿蔔糕等。

黎紀君亦會跟專家學習解讀狗狗常發生的行為，例如為何當有人進門時狗狗會吠不停；牠們進食時不停望向主人背後的意思；當牠們犯錯後受到責罵，會不會知錯等疑問，將為養狗的觀眾拆解。

《Pet Pet 搞邊科2》

港台電視31

1月13日起（逢周六）晚上8時30分