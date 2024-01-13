明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

周吉佩音樂學校開張 李佳谷婭溦不擔心互搶學生

周吉佩投資6位數開音樂中心 讚李佳芯唱功有進步

【明報專訊】周吉佩投資6位數字開辦的音樂學校昨日喬遷之喜，舉行開幕儀式，太太黃彥欣和兒子到場支持外，李佳、羅啟豪、吳大強、肥媽（Maria Cordero）及谷婭溦等好友到賀。周吉佩開心音樂學校擴充，仍會親自開班教學生唱歌，亦邀請《中年好聲音》多名參賽者任教。

周太協助打理生意

周吉佩稱太太全職協助打理生意，財政已上繳給她，指太太才是老闆，他笑說：「我的學校可以一星期7日24小時開放，歡迎無綫同事上來直播開live、練歌或綵排，想打造成觀塘區娛樂中心，頭炮是本月底開live表演。」談到合作拍旅遊節目的李佳芯有「魔音」外號，他為對方平反，指看過她早前在馬來西亞登台，歌藝大有進步，有傳短訊鼓勵。他又多謝公司給他唱劇集《飛常日誌》主題曲。對於菊梓喬離巢TVB Music Group，他不認為因此多了機會唱劇集歌，公司常給他們演出機會，最緊要適合自己，也想嘗試拍劇。

李佳送贈金造的擺設賀周吉佩時來運轉，她與谷婭溦均開設音樂學校教唱歌，是導師身分，覺得不存在競爭。李佳指學生類型不同，不擔心互搶學生，她現有近200名學生，有100人仍在排隊輪候名單，要她介紹去周吉佩學校也可以。谷婭溦覺得市場大，小朋友到長者都喜歡學唱歌，不擔心大家爭學生。對於菊梓喬離巢，她認為各有發展及選擇，公司資源分配平均，即使菊梓喬離開，也不存在他們多了機會唱劇集歌。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕谷婭溦 李佳 音樂學校 周吉佩

上 / 下一篇新聞