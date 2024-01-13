老公做晒粗重工夫 朱千雪懷孕5個月 享受女王級待遇

記者：柯美

攝影：劉永銳

朱千雪一身紅色服裝，穿3吋高跟鞋、腹大便便亮相，她表示已懷孕5個月，圓潤是正常，但自體重去到某個位就沒再上磅，所以不知肥了多少，「醫生話我好健康。我妊娠反應不多，吃東西沒作嘔，只是懷孕初期胃口不好和有點累，但不影響工作」。她稱現在如常上班，未計劃何時停工待產，產後亦不會做全職媽媽。

留產前派對公布BB性別

朱千雪的預產期是5月底，希望可以順產。至於BB性別，她表示父母及細妹稍後從加拿大來港照顧，到時搞產前派對才公布，她說：「今次是媽咪和奶奶第一次抱孫，心情很興奮，她們每天都通電話，討論如何為我進補等，奶奶現在有煲湯我飲，所以我不用多想，聽話照做就得，她們也叫我小心。（還穿3吋高跟鞋？）以前在電視台工作著6吋高跟鞋，現在已不算高，返工都是著高跟鞋，但會揀舒服的。」她笑言現在如女王級享受，老公照顧周到，粗重工夫全由他負責。

湊掂一個再計劃追多個

朱千雪表示懷孕是計劃之內，之前先享受二人世界。會否追多個？她說：「湊得掂一個先算。」談到今次拍廣告，她表示拍得很舒服，跟不同團隊和藝人合作，是個很愉快經驗，「我還有戲癮，有時看電視劇，會想自己可以演哪個角色，但現階段不許可拍劇，待小朋友長大才考慮」。

馮德倫自導自演廣告片收新人價

馮德倫首次為廣告片執導兼演出，表示跟拍電影和MV有很大分別，「拍電影和MV可以加入自己的情緒，但廣告片是應付客戶需求，今次要短短一分鐘內將客戶的信息傳遞出去，是挑戰和學習。拍攝有難度，但大機構資源充足，花4天時間完成。」自導自演收「雙工」，酬勞是否很可觀？他說：「我是新人價，非常優惠，也想多拍和演出廣告，希望大家龍年都有多些工作。」

馮德倫想執導港產片，指現在有很多優秀新晉導演和演員，觀眾除喜歡荷李活的大製作外，有社會議題的本土電影亦受歡迎，「我覺得現在未必需要花那麼大資源拍戲，反而花多些時間在拍攝上。（有限製作費會拍得辛苦？）現在點做都辛苦，但難的時候都要繼續做」。他原本執導的美劇因演員公會罷工受阻，現在罷工告一段落，但要重新籌備，今年內應未能開拍。

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