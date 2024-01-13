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娛樂

COLLAR成軍兩年 宣布3月九展開騷

【明報專訊】女團COLLAR成軍兩周年，昨日在尖沙嘴的商場舉行生日會，吸引大批粉絲支持，場面熱鬧。COLLAR分享成軍兩年感受後，大會送上蛋糕慶祝，現場粉絲唱生日歌，又抽出7名幸運兒上台玩問答遊戲及跟COLLAR合照。活動上宣布COLLAR於3月22日至24日在九展Star Hall舉行3場首個演唱會及推出團歌專輯。

COLLOR隊長沈貞巧（Gao）說：「已開會討論演唱會以什麼形式進行，有點眉目，除唱團歌和自己的歌，也會唱其他歌手的歌。」成員邱彥筒（Marf）表示會很爆炸和震撼，會有海豚音。問哪個成員負責海豚音？Marf 稱由配樂擔當。

COLLAR有心理準備農曆新年無假放，除各自閉關練習，亦要開始減肥，李芯駖表示要保持最佳狀態和精神，最重要是養聲。在演唱會可有突破演出？許軼（Day）稱可能曬腹肌，隨即搞爛gag說：「是覆機，若練到馬甲線可能會騷吓。」Marf笑Day別打陰影。至於演唱會嘉賓未決定。有提議邀請MIRROR，她們笑說：「唔知請唔請得起。」她們認為邀請到ERROR也不錯，陳泳伽（Winka）表示想與肥仔（梁業）跳舞。至於新專輯全部收錄團歌，會否收錄前隊友蘇芷晴（So Ching）在內的8人團歌？她們說等公司安排，應該全部是新團歌。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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