回復自由身火速亮相HOY TV 菊梓喬：幾間唱片公司向我招手

否認向何哲圖報恩

菊梓喬感嘆半年沒在港公開演出，之前到內地巡唱主要跟歌迷見面，非大家所想搵真銀。她稱現在搵錢好艱難，希望多方面發展，「若無綫找我拍劇會做，之前參演《逆天奇案2》，聽聞4月播，我樂意幫忙宣傳」。她表示上半年一定要出歌，即使沒人幫，都會想辦法，「我已寫了幾首歌，不一定賣慘情歌，最緊要作品好聽，但跳唱路線不適合我，不想連僅餘的歌迷都嚇走」。有指TMG年輕歌手分薄資源，成為她離巢TMG的導火線？她說：「本身是這段時間完約，畢竟合作很耐，做過很多好音樂，覺得幾圓滿。」

菊梓喬昔日獲何哲圖提攜，離巢後首個工作即亮相對方現時效力的HOY TV節目，是否以行動報恩？她說：「我向他報恩？好似他向我報恩喎！（誰拯救誰？）大家拯救大家啦！感恩他做大騷仍記得我，有工作一定會來，事情發生很突然，希望未來多合作。」何哲圖表示由菊梓喬做新人已無縫合作，對她有好大信任，希望未來多合作。

草蜢今年內地巡唱

草蜢去年舉行巡迴演唱會，到過美加、星馬及澳門等地開騷，踏入2024年返港參與演唱。蔡一傑預告今年會跑內地巡唱，做多久就做多久，「好感恩，疫情過去能見不同地方的粉絲，之前跑巡唱時，發現多了年輕粉絲，有10幾歲的」。草蜢成軍39年，蔡一傑笑言會跟兩名兄弟好好相處，避免鬧交，希望順利過度明年40周年，「我們應該是最長壽男子組合，至今仍然一齊，沒有拆伙，亞洲區未有一隊關係保持那麼耐，看可否申請入健力士世界紀錄。（溫拿50周年？）溫拿是樂隊，中間有拆伙，成員各有自己事業，我們草蜢是三為一體」。

記者：鍾一虹