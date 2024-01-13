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娛樂

偕談善言朱鑑然馬拉松式謝票 劉德華自爆拍《潛行》惡到想打人

【明報專訊】劉德華（華仔）監製兼主演的電影《潛行》前日開畫，首天票房過百萬。華仔前日聯同談善言、朱鑑然現身戲院展開馬拉松式謝票，大班華仔粉絲帶燈牌撐場，還合唱電影片尾曲《道理都懂》。影片播完後，3人出場，全場興奮大叫，華仔狂收花又走近前排座位，近距離與觀眾打招呼及握手，笑稱氣氛似粉絲見面會。

11歲愛女劉向蕙無手機

華仔謝票後表示很開心，希望大家先看戲，之後才期待開演唱會時見面。他以往甚少入戲院接觸觀眾，近幾年興起謝票才開始參與，他自覺似新人。談到拍《潛行》身兼兩職較辛苦，片中群戲又多，自爆拍戲時很惡，「我會惡到想打人，更試過爆粗，因當時很忟憎。不過旁邊會有人提我要注意形象，都有收斂。好享受做監製，將來挑戰做導演，但等完成演唱會後才計劃」。

《潛行》以網上犯罪為題材，牽涉現今的網絡安全問題。問會否管制11歲愛女劉向蕙日常上網或使用人工智能？華仔說：「給你們講中，是難管的，但難管都要管！女兒沒有私人社交帳戶，有iPad但沒有手機，如果要用就用我們的。」華仔片中的文戲比動作戲多，他自認體能不及以前，火爆動作場口交年輕人負責。他最初想演戲中臥底角色，但導演游說他改演反派更合適，便聽從意見，原來也很享受演反派。

朱鑑然：華仔有和藹可親一面

談善言指華仔又演又監非常緊張，即使沒戲分也會留在現場細心監察，感覺很有壓力，但亦有給演員自由發揮空間。朱鑑然形容華仔嚴格得來亦有和藹可親一面，工作時當他們是一家人。他提到拍攝被虐待戲時，因太迫真有窒息感覺，反而有助入戲。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕朱鑑然 談善言 潛行 劉德華（華仔）

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