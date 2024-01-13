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娛樂

亞洲電影大獎 周冬雨林品彤角逐影后 梁朝偉吳慷仁役所廣司爭影帝

【明報專訊】《第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮》於3月10日假西九文化區戲曲中心舉行，昨日公布各獎項入圍名單，梁朝偉（偉仔）繼去年獲亞洲電影大獎最佳男主角，今年再憑《金手指》入圍，與《富都青年》台灣金馬影帝吳慷仁、《新活日常》日本男星役所廣司、《12.12:首爾之春》韓國男星黃政民和《滿江紅》內地男星沈騰爭影帝。最佳女主角方面，由內地演員《燃冬》周冬雨和《草木人間》蔣勤勤，夾擊《枕邊怪嚇》韓國女星鄭有美、《小曉》金馬影后林品彤及《陽子之旅》日本女星菊地凛子。《12.12:首爾之春》和《無邪之境》同獲6項提名。

記者：鍾一虹

偉仔：榮幸與優秀演員一齊提名

《金手指》與《年少日記》同獲3項提名，偉仔憑《金手指》角逐最佳男主角，他收到喜訊後表示：「感謝亞洲電影大獎各評審，好榮幸可以同這幾位咁優秀嘅演員一齊提名。」對手《富都青年》吳慷仁得知入圍感開心，「感謝大會，非常榮幸能夠跟亞洲這麼有分量的演員一同提名，期待來到香港出席此盛事，跟其他提名者交流及分享演戲心得。更多謝導演王禮霖及電影裏飾演弟弟的陳澤耀，獎項提名是對電影額外的鼓勵。」

去年以12歲之齡榮登金馬獎史上最年輕影后的林品彤，憑電影《小曉》入圍本屆亞洲電影大獎最佳女主角，林品彤說：「謝謝亞洲電影大獎與評審的肯定。能與這麼多優秀的前輩一起獲提名，我真的無比榮幸與開心！謝謝監製、導演、意涵媽媽（陳意涵）和俊謙哥哥（劉俊謙），以及劇組的每一位，是你們一路呵護小曉至今，我會帶着這份愛與祝福，繼續努力。」

陳澤耀憑《富都青年》角逐最佳男配角，與《年少日記》童星黃梓樂、《12.12：首爾之春》朴勳、《首》中村獅童及《閨密盜賞團》朴正民爭獎。

陳澤耀黃梓樂爭最佳男配角

陳澤耀獲知提名開心說：「感謝哥哥吳慷仁、導演王禮霖和整個團隊的努力，把演員呈現給大家。很期待到香港出席頒獎禮，在台灣金馬認識了梓樂，並約定了我去香港的時候要見面，期待梓樂帶我遊玩。」

梁雍婷憑《白日之下》入圍，與《哥斯拉-1.0》濱邊美波、《Last Shadow at First Light》筒井真理子、《五月雪》萬芳和《閨密盜賞團》高旻示角逐最佳女配角。梁雍婷說：「多謝亞洲電影大獎的肯定，很開心獲提名，同時感謝《白》片台前幕後，提名亦因為有他們專業努力付出，成就我戲中的角色。」

王一博角逐最佳新演員惹質疑

至於最佳新演員方面，王一博和謝咏欣分別憑《無名》和《但願人長久》入圍，與《風之城》Tergei Bold-Erdene、《失落少年》Awat Ratanapintha 及《Last Shadow at First Light》白田迪巴耶爭獎。由於王一博曾客串電影和拍攝微電影，被質疑為何能角逐最佳新演員，大會解釋王一博客串和拍微電影不計算在內，《無名》是他首次主演電影，所以符合資格。謝咏欣表示多謝大會，亦特別多謝祝紫嫣導演給她機會。

陳湛文不介意演麥沛東爸爸

大會委任香港柯煒林、台灣劉冠廷、日本宮澤冰魚和泰國馬里奧毛瑞爾擔任青年大使，他們沒出席但有拍片支持。譚旻萱、栢天男、麥沛東、陳湛文、陳苡臻和朱鑑然昨日出席記者會公布入圍名單，栢天男因中文差，要向譚旻萱求助。栢天男受訪時透露剛拍完一部歐洲電影，讚團隊叻、有自信及有趣，他要好好學習和增值。本身有哮喘的譚旻萱在疫情期間愛上跑步，並將首度出戰馬拉松，挑戰10公里。麥沛東演出劉德華出品的舞台劇《你好，打劫！》即將公演，指劉德華曾探班打氣，獲讚演出搞笑，希望將來有機會與對方多合作。陳湛文即求麥沛東幫手引薦給劉德華，笑言不介意演麥沛東爸爸。

相關字詞﹕林品彤 役所廣司 吳慷仁 梁朝偉 第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮

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