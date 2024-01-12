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娛樂

謝洛美溫納譏女友無腦 揭新歡有前科

【明報專訊】現年52歲的「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）去年元旦在內華達州牧場遭剷雪車輾壓重傷，兩度接受手術並於深切治療部留醫，經過整年休養，昨日透過社交媒體宣布復出拍劇《腐敗者與他們的產地》（Mayor of Kingstown）第3季，他公開造型照並留言：「首日開工，非常緊張。」

英國《每日郵報》趁謝洛美溫納復工，訪問其34歲髮型師新歡Amber Monson的兄長Jason Nelms，踢爆二人去年8月在夜店相識後，謝洛美上傳裸照給女方，結果由情慾關係發展成為情侶，同年11月更邀請女友及母親到他的牧場見面，可惜最後不歡而散。

據Nelms透露，Amber母女駕車到牧場期間，因風雪遮掩視線，擔心迷路於是致電謝洛美求救，估不到對方怒罵「你們是白癡嗎？三人都沒帶腦出街？」並拒伸援手，好不容易抵埗後，疑似醉酒的謝洛美態度囂張，不單拒絕出門迎接，又不肯跟她們握手，Amber母親由失望變憤怒，轉身拂袖而去，跟謝洛美同住的外甥企圖「打圓場」說：「只要你們跟他道歉，一切便能迎刃而解。」Nelms引述母親所言：「道歉？你是認真的嗎？」直斥謝洛美是混蛋。

另一方面，《每日郵報》替謝洛美新歡「起底」，據當地警方證實，Amber原來早有前科，2021年曾被控以偷車、逃避警方追捕、擁有致命武器並作襲擊用途等罪名，結果被判有期徒刑，其後再因違反保釋令而被拘捕。

相關字詞﹕腐敗者與他們的產地 謝洛美溫納

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