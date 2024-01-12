「芭比海默」角逐美國導演公會獎 施利安梅菲瑪歌羅比爭SAG影帝后

長達118日罷工結束後，第30屆美國演員公會頒獎禮定於2月24日舉行，影視串流平台Netflix更首次作全球直播。講述原子彈之父的《奧本海默》日前橫掃金球獎最佳戲劇類電影、導演、男主角、男配角及配樂5獎成為大贏家，昨於SAG再下一城，除了跟《Barbie芭比》、《花月殺手》、《紫色》（The Color Purple）及《American Fiction》角逐最佳整體演出獎，同時入圍最佳男主角（施利安梅菲）、男配角（羅拔唐尼）及女配角（愛美莉賓特）。

《傳媒家族》最多提名

競爭對手《Barbie芭比》同樣獲得4項提名，包括最佳整體演出、特技演出及男配角（賴恩哥斯寧），而焦點落在此片監製兼主角瑪歌羅比面對兩位出爐金球影后：《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）及《可憐的東西》愛瑪史東，加上《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）和《泳不放棄》安納貝寧（Annette Bening）夾擊，能否一雪金球獎之恥？

電視獎項方面，HBO劇集《傳媒家族繼承人》獲得最多5項提名，為已劇終的第4季寫下完滿句號，它跟《王冠》、《最後生還者》、《晨早直播室》及《鍍金年代》爭奪戲劇最佳整體演出，出爐金球視帝基倫高堅（Kieran Culkin）、男配角馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）及視后莎拉施努克（Sarah Snook）亦將角逐最佳戲劇男女主角。至於《乜都得教練》、《大熊餐廳》及《最後生還者》各佔4項提名，緊隨《傳》劇之後。

少數賽果不符奧斯卡

第76屆美國導演公會獎同日公布入圍名單，《奧本海默》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）在金球獎先拔頭籌，《Barbie芭比》姬達嘉域（Greta Gerwig）能否在DGA反敗為勝？加上《花月殺手》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《可憐的東西》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）及《滯留生》阿歷山大比恩（Alexander Payne）各具口碑，「芭比海默」難言穩操勝券。

另外，美媒指《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）、《墮下的對證》茱斯汀楚特（Justine Triet）及《從前的我們》Celine Song淪為滄海遺珠，其實後者改獲提名最佳新導演，可望睇高一線。DGA被視為奧斯卡得獎指標，在過去75屆得獎名單中，只有8次賽果跟同屆奧斯卡不符，最近一次例子是《1917：逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes）於2020年捧走DGA最佳導演後，結果奧斯卡把小金人頒給韓片《上流寄生族》。