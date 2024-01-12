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娛樂

【娛樂場】《星月爭輝》訪「寶島歌王」青山受歡迎 主持艾力預告歌后姚蘇蓉談近况

【明報專訊】港台第五台節目《星月爭輝》，主持艾力每周播放經典國語金曲一小時，以老歌跟聽眾超越音樂時空。艾力早前到台灣旅行並探望有「寶島歌王」之稱的青山，想到聽眾對「歌王」掛念，邀錄音跟大家打招呼，做了簡短訪問，日前在節目播出。「五台之友」社交平台分享了艾力和青山合照，引起哄動，平日帖文一般「like數」2或3位數，二人合照獲網民讚爆，吸逾萬個like又踴躍留言向青山大哥問好。

79歲青山受訪時以靚聲大談入行經過，以及難忘作品，由初出道經過幾十年的人與事仍十分清晰。他說當年畢業後未服兵役難找工作，看到幸福男聲合唱團招募，決定報名獲取錄。青山透露可能團長覺得他的聲線比較好，所以給機會獨唱，還有機會到電台跟其他歌手一起主持節目《我為你歌唱》，每日中午3小時的廣播，這段時間他聽別人唱歌兼學習。

青山難忘歌廳表演後錄唱片

後來青山服兵役，因為唱歌背景，成為藝工隊（藝術工作總隊）成員，一直有很多演出機會直至退伍。當時台灣的歌廳興起，青山在麗聲歌廳演出，「當時從香港來的劉鳳屏好受歡迎，原本唱兩個月，後來唱了一年時間」。

青山其後獲製作人慎芝賞識，參演電視台歌唱節目《群星會》，一做便11年。他唱慎芝填詞的《淚的小花》後廣受注意，唱歌事業發展更順利。提到當年灌錄唱片，青山表示在歌廳表演後，晚上11時才往錄音，「一晚完成一張唱片錄音，難忘《明日天涯》花了我兩小時錄音」。 他又解釋為何當年很多歌曲改編自日本與韓國。

珍惜播老歌機會

對於訪問青山大哥受聽眾歡迎，艾力向《明報》說：「今次訪問青山大哥，外界反應之大，我也嚇了一跳。」艾力主持《星月爭輝》已15年，透露加入港台做主持也跟老歌有關，他小時候受家人影響經常聽國語歌，對學普通話好大幫助，使他對老歌情有獨鍾。

當時港台普通話台節目主持陳任成立「老歌歌迷會」兼任會長，艾力是會員中年紀最小，「歌迷會」每年也有大型聚會，他有機會見到很多前輩歌手。後來港台給試咪機會，艾力加盟成《星月爭輝》主持至今，另有正職的他稱主持雖是兼職，但很珍惜繼續播老歌的機會，跟聽眾交流，仍有收信讓聽眾點歌。

邀更多前輩歌手受訪

艾力過往訪問不少前輩歌手，「好多謝前輩歌手的信任肯受訪，他們不需要宣傳，仍樂意跟我分享往事」。他透露早前到吉隆坡，拜訪了歌迷好掛念的姚蘇蓉，「旅行時探了姚蘇蓉姐姐，做了個小訪問，她說若錄音水準唔夠好，可以再做多次訪問。我會先處理這個訪問，要是聽眾反應好，我會再去吉隆坡或台灣等地，邀請更多前輩歌手受訪」。

《星月爭輝》

逢周日晚上9時/香港電台網站節目重溫

相關字詞﹕姚蘇蓉 艾力 寶島歌王 青山 港台 星月爭輝

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