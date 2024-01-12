夫妻檔主持英文版《危險人物2.0》 翁靜晶特訓何猷彪面對鏡頭

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翁靜晶主持YouTube頻道節目《危險人物2.0》目前共推出了18集，近日大談「佳寧案」系列令訂閱人數飈升。她曾透露因應英皇電影要求配合電影《金手指》宣傳，製作一連4集「佳寧集團案」，獲5萬元酬勞，收益撥捐「何東文化發展基金」助貧苦學童。

翁靜晶前晚直播稱近日收到各式各樣產品宣傳邀請，並稱答應英皇邀請是因為節目反正也講案件，沒有脫離原本範圍，「要是為賺錢，講奇案時突然講藥油或其他產品，會好奇怪，我應該不會接受邀請」。

為星馬台觀眾配中文字幕

翁靜晶表示製作《危險人物2.0》的原意，是想趁自己年紀未太大，將事情記錄下來，服務香港，想不到節目播映後迴響甚大，星馬、台灣的網民追聽廣東話版跟得好辛苦，要求加字幕。她的團隊在最新的18集已趕工配上中文字幕，至於之前的17集會陸續處理，但只在會員專區上架，「做字幕好貴，大家想睇就做會員幫補下做字幕費用」。

翁靜晶近日頻頻在新加坡與香港兩邊飛，打算推出《危險人物2.0》英文版，希望將節目國際化，會跟老公何猷彪一齊主持，大爆早前試錄半集，效果不理想，身為律師的何猷彪對有關法律好嚴謹，拍攝時對資料準確方面要求極高。她現在錄《危險人物2.0》偶有口誤可以再補充改正，何猷彪則絕不容許。

內地B站上架杜絕盜錄版

翁靜晶提到有內地網站偷播《危險人物2.0》，已委託內地律師處理，已將很多盜錄版下架，但難以杜絕，為此她在內地影片分享網站bilibili（B站）開戶口將《危險人物2.0》上架，內地網民可從正途收看。

對於網上節目《危險人物2.0》大受歡迎，翁靜晶回覆《明報》稱要訓練沒有幕前演出經驗的人做主持不容易，她跟楊雲峰律師拍檔，對方做了10多集才開始適應。英文版拍檔何猷彪也要接受鏡頭訓練，夫妻另開了節目「Singapore Mall and More」，翁靜晶偕老公在新加坡市場拍片，兩人以英語對話，在醬料檔購物時，何猷彪主動以廣東話跟檔主交談發問，「呢啲係咩嚟？」、「呢個好辣！」翁靜晶笑說老公識講少少廣東話。

未來主力在新加坡發展

問她為何在新加坡拍片？翁靜晶稱「何東大中華總部」已搬到新加坡，加上她的閨密在當地有製作公司，對方幫手「造星」訓練何猷彪。她透露未來主力在新加坡發展，想藉機會為新加坡做旅遊推廣，「去到呢度（新加坡），就要愛這個地方」。翁靜晶提到生活好節儉，現在做網上節目是令生活多些趣味，所賺的錢最後花在慈善方面。