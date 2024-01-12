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娛樂

吳若希嫌老公吸煙拒咀嘴 羅天宇拍動作戲夢想成真

【明報專訊】吳若希、羅天宇、胡蓓蔚、周志康等昨日到銅鑼灣出席劇集《旁觀者》宣傳活動。吳若希劇中飾演網紅，用朱唇誘惑他人，她稱有難度，因本身愛笑，經常笑到見牙不見眼，拍攝時要加強控制，事前亦要對鏡練習。現場玩猜朱唇遊戲，周志康雖然猜中，但也要陪羅天宇接受懲罰，一起吃辣辣壽司，羅天宇在周志康、吳若希夾攻下吃了3件，他說：「食到出晒汗。」

吳若希透露每次拍攝前都會敷唇膜和塗不同效果潤唇膏，是這方面達人，「其實我對自己無信心，感謝攝影師將我另一面展現出來，大家沒見過我這個樣。（有否將這個樣給老公看？）做不到，對他再兇狠一點就得，我一言不合就大打出手，不會有過度期」。她指劇中角色較內斂，發現用這種態度加不屑眼神，老公會更怕她。有否用嘴唇跟老公交流？她說：「我們很少用嘴唇交流，是用心靈去惜，心靈上交流重要過嘴唇，因老公吸煙，等他戒煙我才用嘴唇獎勵他。（幾耐沒跟老公咀嘴？）他會夾硬吻我，我就夾硬吻對仔女取平衡，一家四口都是喜歡夾硬來。」

羅天宇透露稍後演出單元劇，共5集，分別由5名電影導演操刀，很期待跟他們合作。他指入行15年，有機會都想拍電影，最近看了《潛行》，希望有機會跟劉德華和彭于妟等演員合作，亦希望嘗試拍動作片，「可能我外形較斯文，跟動作扯不上關係，但最近演出《巾幗梟雄之懸崖》飾演槍手，有很多動作場面，讓我夢想成真，又可跟黎耀祥合作，感謝監製給我機會。拍動作戲受傷在所難免，慶幸沒大傷，之前在內地3個月拍《巾》劇，開工前會跑步及踩單車鍛煉體能，因拍動作戲少一點體力都不成」。

記者：柯美

相關字詞﹕羅天宇 吳若希 旁觀者

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