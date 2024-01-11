明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《墮下的對證》 法庭戲論辯婚姻與真相

【明報專訊】法國女導演茱斯汀楚特（Justine Triet）憑《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）去年在康城影展摘下最高榮譽金棕櫚獎，其後獲美國多個影評人組織青睞，剛舉行的第81屆金球獎頒獎禮，《墮》片除贏得最佳外語片，更力壓《Barbie芭比》、《可憐的東西》（Poor Things）、《從前的我們》、《奧本海默》和《花月殺手》，摘下最佳劇本；這部有別於慣常看到的荷李活法庭片，除了有關兇案，還涉及婚姻、文化、創作，為電影注入複雜肌理，豐富了故事層次。

向《桃色血案》致敬

《墮下的對證》講述德國作家Sandra和法籍丈夫Samuel，以及11歲視障兒子Daniel，居住在法國阿爾卑斯山區偏遠小鎮。故事一開始Sandra在家中接受女學生訪問，其間在樓上工作的Samuel把音樂開得非常大聲，似宣泄不滿，迫使訪問提早結束。Daniel帶同愛犬Snoop外出散步，回來發現Samuel倒臥雪地，於是大聲呼喊母親。警方展開調查，發現Samuel有墮下前已造成的傷勢，加上血濺的痕迹，以及Samuel電腦內的錄音，矛頭指向Sandra，最終被控謀殺上庭受審。Sandra邀請舊友Vincent擔任代表律師，透露事發前半年Samuel停用抗抑鬱藥後，曾吞服大量阿士匹靈自殺。到底Sandra是否殺夫，抑或如她所言，Samuel輕生墮樓？

兼任編劇的導演茱斯汀楚特受訪時表示拍攝《墮下的對證》之初，已想創作關於夫婦關係崩壞的題材，卻透過一宗證據不完全的兇案，把婚姻呈上法庭鉅細無遺地給旁人審視、觀察、剖析，但法庭理應從證據決定疑犯是否有罪，此片巧妙之處，正是把婚姻關係切入兇案之中。茱斯汀去年接受美媒Variety訪問時提到拍法庭戲受兩部舊片影響，分別是《戰國英雄》（Exodus）岳圖柏林明加（Otto Preminger）執導的《桃色血案》（Anatomy of a Murder），以及亨利佐治克魯索（Henri-Georges Clouzot）拍攝的《碧姬芭鐸浪漫史》（The Truth），其中茱斯汀明言《墮》片是向岳圖的《桃》片致敬，該片被譽為最出色的法庭電影，茱斯汀稱以今天的標準可能節奏有點慢，但依然是經典，而且在當時看來十分先進。事實上《墮下的對證》英文原片名，已是向《桃》片致敬，也隱喻了女主角Sandra和丈夫走向盡頭的婚姻，成為被解剖的對象。至於《碧》片，利用法庭審訊逐步揭開情殺真相，並透過盤問暴露世俗偏見。茱斯汀認為《碧》片是女性主義電影，其實《墮》片的Sandra處境也一樣，跟丈夫Samuel同樣埋首創作，卻比他出色；兒子Daniel小時候車禍致失去大部分視力，Samuel有責，他負疚之外，也讓夫妻位置逆轉。Sandra成為薄有名氣的作家，Samuel以教書為業，換取更多時間照顧兒子，創作上卻陷於困局，兩夫婦漸行漸遠；其間Sandra曾出軌，並揭開她雙性戀的取向。兩人的婚姻關係本來難言對錯，當送上法庭，卻成為控方攻擊Sandra的理據。若被告性別逆轉，又會否成為行兇的動機？

珊迪娜許勒表現出色

片中講述Sandra是德國人，跟Samuel用英語交談，即使法庭上要求她以法語為先，但到重大關卡還是轉回英語頻道；Sandra「有口難言」之外，被丈夫指控剽竊，小說內容也遭控方粗暴詮釋；婚姻與「兇案」的真相，真的能在法律條文底下得到公平判決？

此片另一成功之處是扮演Sandra的《爸不得你快樂》珊迪娜許勒（Sandra Huller）低調而多變的演技，準確捕捉角色個性與遭遇應有的反應，尤其欣賞她念對白的聲調，除了跟Samuel的唯一吵架戲稍微提高聲浪外，一直保持平和。扮演她兒子Daniel的米路基納（Milo Machado Graner）更是精準選角，無論外形和表現，都相信他就是聰明敏感的男孩，卻因父親死去、母親受審而痛苦不已。片中的Snoop是案件關鍵，去年在康城影展贏得「金棕櫚狗狗獎」，實至名歸，也好奇導演到底如何指導牠「演出」，無論眼神和反應皆能交戲。

上映日期：1月11日

相關字詞﹕金球獎 開箱 珊迪娜許勒 康城影展 茱斯汀楚特 墮下的對證

上 / 下一篇新聞