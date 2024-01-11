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娛樂

【娛樂場】《Live at the Big Top》音樂會 本地海外歌手跨界合作撼動樂迷

【明報專訊】中環海濱活動空間的嘉年華大帳篷1月17日至24日期間，打造成音樂表演舞台《Live at the Big Top》，帶來一系列由國際和本地音樂人多樣化音樂和娛樂表演。

嘉年華主辦單位與華納音樂亞洲合作，精選來自香港和海外的流行和新晉歌手參演，包括香港樂隊Dear Jane、曾與世界頂級歌手Ed Sheeran、Coldplay和Dua Lipa一起巡迴演出的英倫新世代創作歌手Griff、K-pop唱作人Bang Yedam，還有台灣樂隊TRASH主音Marz23首次以個人身分在香港演出，以及多倫多出生、居住洛杉磯的二人男子組合Crash Adams。一眾歌手領樂迷探索跨地域的音樂風格，帶來耳目一新感覺。

3女新人打頭陣

《Live at the Big Top》音樂會1月17日由香港華納唱片Future is Now隊伍的年輕活力女生，包括Moon Tang（鄧凱文）、Kiri T（謝曉盈）和Nancy Kwai（歸綽嶢）打頭陣演出。

Moon和Kiri T最近合作發行聖誕專輯《not so xmas xmas》，Nancy則是奪得商台叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎後首次演出。

第二日表演有本地樂隊Zpecial，以及出爐叱咤樂壇組合金獎得主Dear Jane聯同加拿大二人男子組合Crash Adam，齊集3種獨特風格樂隊跨界合作，擦出音樂火花，讓樂迷由頭high到尾。

如置身瘋狂派對

風靡全球的DJ CLOONEE首次在港表演，1月19日將帶大家參加一場瘋狂派對，沉醉在電子音樂世界。1月20日上演兩場向瑞典4人組合ABBA致敬的《Mania-The ABBA Tribute》，透過舞台表演帶觀眾回到過去，此演出自1999年以來一直深受各年齡層觀眾喜愛，在英國全國演出場場爆滿，並在35個國家上演了3000多場場次，是世界最成功的ABBA巡迴演出之一。

香港室樂團於周末（21日）中午時段演奏經典曲目，隨後聯同本地夜大爺的DJ三人組（DJ Kulu、DJ El Toro-Andrew Bull、DJ Suiki）跨界別演出，帶大家重溫香港舞池經典之夜。

演出日期

1月17日 Future is Now （Moon Tang、Nancy Kwai、Kiri T）

1月18日 Dear Jane、Crash Adams、Zpecial

1月19日 SuNKeN featuring CLOONEE （DJ CLOONEE）

1月20日 Mania-The ABBA Tribute

1月21日 香港室樂團、夜大爺DJ三人組 （DJ Kulu、DJ El Toro-Andrew Bull、DJ Suiki）

1月22日 Bang Yedam

1月23日 Marz23

1月24日 Around the World （Griff、Johnny Stimson、Paul Partohap）

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