《東張》攝製隊直擊「大媽」表演遇襲 梁敏巧報平安 籲動口不動手

梁敏巧冇受傷 謝外界關心

事件發生於去年12月8日，《東張西望》事後向警務處公共關係部查詢，回覆表示：「經初步調查，一名71歲姓劉本地男子涉嫌『襲擊致造成實際身體傷害』被捕，他已獲准保釋候查，去年12月下旬向警方報到。」

梁敏巧在節目播出後，於社交網收到很多網民關心慰問她有否受傷？她發文表示：「謝謝大家關心，辛苦我們受傷的手足，我生勾勾很健康，一點傷都沒有。嗰日跑咗好多轉，做咗很多運動，同咗好多大媽同大叔瘋狂對話，不過叔叔突如其來的激動反應，傷害了我們的同事，我的確是生氣的，君子動口不動手。無可奈何，報警是最佳做法。」

娛樂組