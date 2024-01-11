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娛樂

《東張》攝製隊直擊「大媽」表演遇襲 梁敏巧報平安 籲動口不動手

【明報專訊】無綫《東張西望》近日播出「屯門大媽」轉移到中山公園「演出」，因噪音滋擾附近居民，引起投訴，警方多次接報到場。主持梁敏巧與攝製隊前往採訪，其間拍攝大媽跟捧場男士有親密舉動。當警員出現「掃場」，一班大媽即棄物品四散，梁敏巧上前追訪，之後返回現場拍攝留下物品時，突然有一名男士拿着電話反拍攝製隊，情緒激動出言喝令收機，又推開一名攝製隊人員，以及疑拍打攝影機。梁敏巧在旁喝止說：「嘩嘩嘩，報警！你做咩推人啊？」她隨即致電報警，並拍下現場情况。報警後該男士想離開，攝製隊人員攔阻，警方到場了解情况後，將該男士帶上警車離開。救護員為攝製隊人員處理傷口。

梁敏巧冇受傷 謝外界關心

事件發生於去年12月8日，《東張西望》事後向警務處公共關係部查詢，回覆表示：「經初步調查，一名71歲姓劉本地男子涉嫌『襲擊致造成實際身體傷害』被捕，他已獲准保釋候查，去年12月下旬向警方報到。」

梁敏巧在節目播出後，於社交網收到很多網民關心慰問她有否受傷？她發文表示：「謝謝大家關心，辛苦我們受傷的手足，我生勾勾很健康，一點傷都沒有。嗰日跑咗好多轉，做咗很多運動，同咗好多大媽同大叔瘋狂對話，不過叔叔突如其來的激動反應，傷害了我們的同事，我的確是生氣的，君子動口不動手。無可奈何，報警是最佳做法。」

娛樂組

相關字詞﹕梁敏巧 東張西望

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