榮升人妻後首亮相 吳千語食物中毒狂嘔被誤有喜

意大利舉行結婚派對

吳千語暫沒計劃到內地補辦大型婚宴，若夫家有需要會配合，透露稍後飛往意大利舉行結婚派對兼度蜜月，主要宴請朋友，「婚禮以復古和浪漫為主題，想比較好玩不必太傳統。目前婚禮僅籌備至20%，丈夫負責搞文件簽合約的事，有關靚的事如禮服同場地佈置由我話事」。

有報道指施伯雄在香港的茶餐廳被數名女粉絲認出邀合照，吳千語沒介意或呷醋，取笑另一半不修邊幅，「以前他出街似倒垃圾，現在會留意外表，見他形象管理方面有進步，我都好開心。間中會幫他買衫，但上班服就不必，返工不需要太英俊」。她婚後仍會繼續工作，讚老公思想比較開放，工作上和衣著打扮給她很大自由度，稱若有合適劇本，不排除回港接戲，只是不想接少女角色，因心態有變，會慎選劇本。

記者林蘊兒澳門報道