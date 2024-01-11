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娛樂

首日返新城預告多大計 馬浚偉暫別幕前專心當營運總監

【明報專訊】52歲馬浚偉（馬仔）獲委任為新城廣播有限公司首席營運總監，昨日首天上班。戴上眼鏡配西裝的馬仔左手食指戴上紀念亡父的玉戒指，拿着一杯咖啡，右手提工事包，早上8時45分一身「行政look」現身公司外，新城廣播總經理（商務及市場拓展）梁耀宗特意到門外迎接。

生意交家人管理

馬仔開工前接受傳媒訪問，表示去年11月初接到新城邀請，當時正舉行演唱會，兩星期內與新城的董事局取得初步共識，「其實件事發生得幾急，不過我個人不會用急字，覺得是好玄妙的安排，上天的安排好有趣，我跟整個董事局都覺得件事好得意，點解可以咁順利咁快，我好感激有這個機會，很快便跟管理層見面，建立好好的默契」。

馬仔笑言1993年入行做藝人已到新城接受訪問，沒想到突如其來變成新城電台一分子，相信不難適應做上班族，他未入演藝圈前，剛畢業時曾有5年工作經驗，「去年12月跟大家講，我有些事要立即做個決定，包括要重組所有工作，又要向一直做得好開心的港台請辭，雖然港台是合約形式，但都好多謝他們包容。另外更加重要的是自己的業務，我全部都要放手，交給屋企人和管理團隊，包括我的學校、教育工作、製作和咖啡生意，全部我都要退出不參與，但會保留公職和學業」。

舒服薪酬 讚福利完善

馬仔為全心做好新城工作，暫停幕前一段時間，仍會持續參與新的公職，他認為大部分公職都很有意義，不捨推遲，「我在時間管理上處理得幾好，為了尊重新城這個新工作崗位，我向大學和神學院請了3個月假期，因為知道工作量很大，要兼顧的事非常多，睇到好多令我振奮、挑戰的空間，可以將我過去學過的東西放落新城」。

講到入職待遇，馬仔說：「有個很舒服的薪酬，整個福利或各樣好完善，對我來講這個挑戰很吸引，薪酬不是第一考慮，最重要考慮的是在這個崗位可以做什麼，我想在不同崗位做更加多的事。」他感激新城的高層給予很多空間，預告很多大計將於2月節目巡禮發布，以往曾跟不同機構合作過的他未感壓力，新城內部又有很多認識的朋友，「返工前已跟薛家燕、葉文輝及范振鋒等人聯絡過」。

記者：鍾一虹

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